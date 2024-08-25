大熊貓盈盈BB｜家姐健康發育尾巴不時蹺起擺動　與上周比判若兩熊

【大熊貓／盈盈／樂樂／龍鳳胎／海洋公園】大熊貓盈盈及伴侶樂樂所生的一對龍鳳胎已出生逾一周，海洋公園今午（25日）於Instagram「香港大熊貓官方專頁」再發布「日記」，今次主角變回家姐，並露出熊貓隨成年後縮短的「長尾巴」，與上周三比較，更加「判若兩熊」。



Instagram「香港大熊貓官方專頁」

海洋公園今日（25日）於IG再發布「熊貓日記」，今日的主角輪到家姐粉墨登場。（海洋公園Instagram）

「頭搖（?）又尾擺～下一句你哋自己唱啦 🤣」海洋公園今日的熊貓日記由家姐擔任主角，從片段可見，家姐與上周三（21日）發布的片段一樣，繼續縮於被內，不過相比4日前，家姐從體型、毛髮都有更大變化，尾巴亦不時蹺起擺動。

上周三（21日）家姐身上毛髮較少，如今則長出更多白色毛髮。（海洋公園Instagram）

海洋公園又說「睇吓今次家姐嘅小腳腳你哋可以 loop 幾耐～」有網民就留言表示，對新生熊貓的長尾巴大感驚訝，也有熱心網民解釋指，熊貓尾巴的生長幅度，相比身體大大落後，所以成年後尾巴只有約全身長度的十分一，加上全身毛茸茸下，就令尾巴變得不起眼。

也有網民指，家姐比之前「長肉」、「好肉地」，祝福兩姐弟之餘，也希望牠們繼續加油。

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