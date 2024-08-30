國家隊訪港．足本重溫｜全紅嬋遊山頂袋大公仔　坐天星舺板賞維港

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）開展第二日訪港行程，一行人上午兵分多路出席活動，分別到訪消防救護學院、香港體育學院、港島區中學，與紀律部隊、香港運動員，以及中小學生交流後，下午先遊覽山頂，再看維港景色。



金牌運動員未到，山頂纜車站外已站滿粉絲，有人攜著「中國驕傲」的特刊等候，到下午約2時10分，逾百人在山頂纜車站外等候，有警員攜警犬檢查山頂纜車車廂。國家隊代表團遊覽山頂。其後他們到仔天星碼頭，準備坐船遊覽維港，在灣仔及尖沙咀天星碼頭外，一早各有約百人在場等候觀看運動員。



+ 18

下午2時許，國家隊代表團乘坐三輛大型旅遊巴，到達花園道纜車站，經授權人士出入口進入站內，期間運動員向傳媒揮手、點頭。花園道纜車站有約十名市民在場等候運動員，見到旅遊巴駛近時有人歡呼。

運動員在凌宵閣內遊纜，3時許離開，其中全紅蟬滿載而歸，帶着一個大公仔離開。

+ 19

運動員其後轉往灣仔天星碼頭，準備坐船遊覽維港。下午2時許，碼頭已有十多人聚集等候，有升中三的女生表示，中午就去到尖沙咀，得知運動員會在灣仔出發後，乘船過來，她們希望見到乒乓球女子代表「莎頭」孫穎莎，還帶了她們的相片出來。到3時半人數增至約百人。

他們乘坐的旅遊巴在下午3時40分到達，下車後步入天星碼頭，

8月30日 巴黎奧運國家隊代表團遊覽山頂



+ 7

下午約2時10分，逾百人在山頂纜車站外等候，有警員攜警犬檢查山頂纜車車廂。（任葆穎攝）

+ 1

+ 3