國家隊訪港第二日｜孫穎莎到體院與港隊玩遊戲　莎迷拉橫額歡迎

國家體育總局局長高志丹今日（30日）率領部分訪港國家運動員，到沙田香港體育學院與香港運動員交流。隨團運動員有乒乓球混雙冠軍孫穎莎及王楚欽等，有市民和內地遊客一早前來等候孫穎莎，成功拍攝偶像英姿時更興奮尖叫。不少「莎迷」都有備而來，拉起橫額熱烈歡迎，又帶備不同應援物撐場，例如印有孫穎莎不同表情的紙扇等。



8.30 巴黎奧運國家隊代表團到訪體育學院



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國家運動員在體院內分成兩隊，一隊前往乒乓球場交流，另一對則與本港運動員挑戰劍擊，划艇等四項體育項目。有參與活動的體院學生表示，欣賞中國運動員，即使挑戰自己不熟悉的運動，亦會全力以赴，甚具體育精神。

內地遊客雷小姐表示，今日從福田口岸過關，第一站就來到體院，沒有想過可以看見中國運動員，感覺十分幸運。她最想看見的是孫穎莎及王楚欽，認為他們比其他運動員比較多的韌性。

亦有市民特意請假前來體隊等候孫穎莎，一見到偶像下車時即高聲叫喊，成功拍攝到偶像時更忘形尖叫「我影到莎莎呀！」

在體院學習藝術體操的王詩晴，今日有機會與國家運動員交流及合照，雖然沒有太多互動，但她認為從國國運動員玩遊戲時的表現，看得出他們對體育十分有熱情。

在體院與國家運動員交流的港隊成員包括有出戰今屆巴黎奧運的劍擊隊、體操隊等成員。

12歲的何同學表示，偶像是馬龍，更帶了乒乓球拍來體院，希望有機會讓馬龍簽名。(吳美松攝)

12歲學生受馬龍啟發學乒乓球 冀取親筆簽名

林同學和張同學今早約8時在體院外等候國家運動員，他們最希望見到孫穎莎、全紅嬋。他們又指搶購不到國家隊訪港大匯演門票，埋怨系統有問題。

12歲的何同學表示，偶像是馬龍，更帶了乒乓球拍來體院，希望有機會讓馬龍簽名。今屆巴黎奧運會是馬龍最後一屆參賽，因此何同學特意前來，他又表示自己學乒乓球，也是受到馬龍上一屆賽事中的表現啟發，稍後會前往太平山頂繼續「追星」

商小姐及覃小姐今日從廣州來港旅遊，第一站就是到體院追國家運動員。他們表示能看到運動員是驚喜，直言是「賭中了」，又大呼心情激動。