國家隊訪港｜李家超稱中學曾打乒乓班際比賽　馬龍：您直板橫板？

巴黎奧運國家隊運動員代表團周四（29日）起訪港3天，行政長官李家超在歡迎會上與乒乓球「六金王」馬龍暢談時，透露自己中學時就有打乒乓球比賽，並且採用的是「直板」打法。



李家超與馬龍暢談。（李家超微博）

李家超說馬龍是自己的英雄。（影片截圖）

李家超讀中學時曾參加乒乓球班際比賽。（影片截圖）

李家超對馬龍說，自己讀中學時曾參加乒乓球班際比賽，「所以我看到我的英雄，都非常鼓舞。」

馬龍遂問李家超持直板還是橫板，李家超亦未作猶豫地回答，「直板」。

相關影片在微博還引起討論：

「馬龍敢說話。」

「一個敢問一個敢答。」

「這麽巧，我也是直板。」

「超哥氣功比乒乓球好多了。」

「比奧運會那些記者會問問題。」

「龍隊是那種老師喜歡的學生，認真聽講還能適當提出問題。」



8月9日，巴黎奧運會乒乓球男團金牌賽中，中國隊戰勝瑞典隊，獲得冠軍。馬龍在頒獎儀式上。（新華社）

馬龍使用橫板。（路透社）

馬龍（右）與王楚欽。（新華社）

據了解，乒乓球握拍可以分為直握和橫握兩種形式，分別使用直板和橫板球拍。直握類似拿筷子，橫握類似拿匙羹，兩者打法方面有很大差異。

直板是傳統的中式直板，拍柄較短。直板的群眾基礎廣泛，很多初學者即便剛開始使用直板，也能輕鬆打上幾回合。

橫板使用手掌握住拍柄，更容易發力，不過橫板握起來需要用到手腕支撐，剛開始使用時不太容易適應。在職業比賽中，大部分運動員也使用橫板，這也在一定程度上說明了橫板的優勢。