國家隊訪港｜李家超稱中學曾打乒乓班際比賽 馬龍：您直板橫板？
撰文：孫聖然
出版：更新：
巴黎奧運國家隊運動員代表團周四（29日）起訪港3天，行政長官李家超在歡迎會上與乒乓球「六金王」馬龍暢談時，透露自己中學時就有打乒乓球比賽，並且採用的是「直板」打法。
李家超對馬龍說，自己讀中學時曾參加乒乓球班際比賽，「所以我看到我的英雄，都非常鼓舞。」
馬龍遂問李家超持直板還是橫板，李家超亦未作猶豫地回答，「直板」。
相關影片在微博還引起討論：
「馬龍敢說話。」
「一個敢問一個敢答。」
「這麽巧，我也是直板。」
「超哥氣功比乒乓球好多了。」
「比奧運會那些記者會問問題。」
「龍隊是那種老師喜歡的學生，認真聽講還能適當提出問題。」
據了解，乒乓球握拍可以分為直握和橫握兩種形式，分別使用直板和橫板球拍。直握類似拿筷子，橫握類似拿匙羹，兩者打法方面有很大差異。
直板是傳統的中式直板，拍柄較短。直板的群眾基礎廣泛，很多初學者即便剛開始使用直板，也能輕鬆打上幾回合。
橫板使用手掌握住拍柄，更容易發力，不過橫板握起來需要用到手腕支撐，剛開始使用時不太容易適應。在職業比賽中，大部分運動員也使用橫板，這也在一定程度上說明了橫板的優勢。
「六金王」馬龍來港再獻技 乒乓球天團如何煉成？盛讚全紅嬋陳芋汐有默契 習近平還對潘展樂馬龍鄭欽文說了什麽？王楠老公曬3塊3kg純金金牌每塊值170萬 將送孫穎莎王楚欽馬龍被爆巴黎奧運前參拜東鄉神社 馬龍取消關注「迷妹」石川佳純