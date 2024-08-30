國家隊訪港｜國乒總教練李隼深夜隻身回酒店 粉絲起哄同合照
撰文：林遠航
出版：更新：
巴黎奧運國家隊代表團周四（29日）抵港，在出席完記者會、歡迎晚宴後，一眾代表團成員晚上返抵下塌的尖東海景嘉福州際酒店休息。至晚上近11時半，乒乓球國家隊總教練李隼及港隊乒乓球代表黃鎮廷突然現身。
李隼總教練：香港很漂亮
雖然國家隊代表團晚上9時多已抵達酒店，但酒店外仍有零星國家隊「粉絲」守候，期望捕捉到偶像晚上外出。至晚上11時多，他們突然起哄，並與一名男子合照。原來該名男子是乒乓球國家隊總教練李隼，他步入酒店時，只答記者說「香港很漂亮」。
港隊黃鎮廷手持一個紙袋步入酒店大堂後離開
再過不足一分鐘，港隊乒乓球代表黃鎮廷手持一個紙袋步入酒店大堂，其後便立即離開，疑似為國乒好友們送上物資，他離開時未有回應記者提問。
國家隊訪港｜歡迎晚宴菜單曝光 十道佳餚包乳豬拼盤螺頭湯炸子雞國家隊訪港｜馬龍粉絲盼親送熊公仔 孫穎莎支持者自製應援毛巾國家隊訪港｜過百粉絲酒店外等候 偶像到興奮狂叫 全紅嬋又𢲷頭國家隊訪港｜全紅嬋來了！多圖全方位看最年輕三金王𢲷頭、打呵欠國家隊訪港｜酒店設鐵馬陣 運「奧運精英會」物資 住客盼遇健兒國家隊訪港三日行程緊密 兩場示範加匯演 遊山頂維港與青年交流