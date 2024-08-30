都大校長林群聲獲任考評局主席　9月1日生效　任期三年

​政府今日（30日）宣布委任都大校長林群聲、接替容永祺為香港考試及評核局（考評局）委員會主席。任期三年，9月1日起生效。



都大校長林群聲九月一日起獲委任為考評局主席。(資料圖片)

另外、政府亦委任潘紹慈為考評局副主席，以及委任三名新成員、包括張佩姍、林曉鋒和潘祐安，並再度委任兩名現任委員，此外，余蕙卿將出任由大學校長會提名的當然委員。

政府委任林群聲為考評局委員會主席、九月一日起生效

教育局局長蔡若蓮說：「考評局作為教育局的重要合作夥伴，一直致力提供高質量的考試和評核服務。我相信在新任主席和各位來自教育界及其他專業界別的成員的領導下，考評局將繼續憑着其專業知識及經驗，進一步提升服務水平，為香港教育和社會發展作出貢獻。」

她感謝卸任主席容永祺領導考評局克服近年不少挑戰，包括在疫情下順利舉辦香港中學文憑考試（文憑試）和落實兩個內地文憑試試點考場先行先試措施。她亦感謝副主席邱少雄、委員李曠怡及當然委員余嘉雯對考評局作出的寶貴貢獻。

考評局是根據《香港考試及評核局條例》成立的法定機構，負責舉辦公開考試及經行政長官批准的其他考試或評核。成員包括學校校長、教師、大專院校的代表、代表家長利益的人士，以及專業和工商界人士。

2024年9月1日起生效的考評局委員會成員名單：



委任委員：

林群聲（主席）*

潘紹慈（副主席）

陳祥偉

陳毅生（再度委任）

張佩姍博士*

蔡世鴻

許美嫦

林曉鋒教授*

李偉雄（再度委任）

蘇祐安*

黃偉雄



*新任委員



當然委員：

兩名由大學校長會提名的人士

課程發展議會主席或其代表

職業訓練局執行幹事或其代表

教育局常任秘書長或其代表

考評局秘書長

