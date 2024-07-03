DSE｜考評局：西班牙荷蘭認可文憑試　5科2級或以上可免試報大學

今年文憑試（DSE）7月17日放榜，考試及評核局今日（3日）於網站欄目「文憑試快線」表示，繼今年初獲荷蘭認可有五科「22222」的DSE考生申請報讀當地78所大專院校後，5月份亦獲西班牙教育部認可文憑試資歷，只要持有至少五科「2級至5**」，便可直接申請報讀逾90間西班牙大學，毋須再參加入學試。



考評局另在文章刊登3位分別於英國劍橋大學、美國麻省理工學院以及新加坡國立大學的前DSE考生分享心得，勉勵莘莘學子。



考評局今日表示，5月份獲西班牙教育部認可文憑試資歷，只要持有至少五科合格（即2級至5**），便可直接申請報讀逾90間西班牙大學，毋須再參加入學試。（資料圖片）

考評局指，一直積極向世界各地的高等院校推廣DSE，今年初獲荷蘭海外考試資歷認證機構「高等教育國際交流協會」（Nuffic）認可，只要文憑試符合指定成績要求（五個科目取得第2級或以上或「達標」成績）的考生，都將視為擁有與當地高中教育文憑 （HAVO）相若資歷，可以直接申請報讀當地78所大專院校。

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考評局續指，早前約見西班牙駐港領事館的代表，推廣DSE資歷認可；當地教育部近日已確認認可DSE資歷，並上載至網站。考生只要於五科取得第2級或以上成績，便可直接申請報讀逾90所西班牙的大學，毋須再參加入學試。

現年就讀英國劍橋大學二年級的冼家朗 (後排左一)分享指，英國大學有不少香港DSE畢業生，對DSE毫不陌生。（考評局網站圖片）

DSE考生入讀劍橋、MIT、新加坡國立 寄語考生面試需凸顯志向

現年就讀英國劍橋大學二年級的冼家朗分享指，DSE課程具彈性，高中期間已發現對歷史與人文學科較有興趣，故最後報讀相關大學課程。當時她申請了劍橋大學、倫敦大學學院(UCL)、倫敦政治經濟學院(LES)等五所英國大學，均獲得有條件取錄，最終選擇了劍橋。

她又說，不論劍橋與英國其他大學均有不少香港DSE畢業生，而且已有多年招收香港學生的經驗，當地大學對DSE不陌生，亦會按不同的考試制度來制定適用的收生要求。建議有意到英國升學的同學，可了解不同課程收生時對高中科目的要求，再作選科部署，並兼顧興趣與志向。

就讀美國麻省理工學院（MIT）一年級的朱卓熹則說，早早已決定到MIT升學，因該校數理研究出色，也有很多志同道合的「數學迷」。而MIT在要求數學科時，也要求學生修讀物理、化學與生物等三科，DSE則有助他銜接大學課程。他建議，同學如希望赴美升學，申請、面試時都要突顯興趣和志向，以及過去在有關範疇鑽研、學習的經歷與成果。

就讀美國麻省理工學院（MIT）一年級的朱卓熹(後排右二)說，早早已決定到MIT升學，如同學希望赴美升學，申請、面試時都要突顯興趣和志向，以及過去在有關範疇鑽研、學習的經歷與成果。（考評局網站圖片）

至於負笈新加坡國立大學(NUS)二年級的徐汶蔚分享，中三時已對經濟科有興趣，故高中與大學亦繼續修讀經濟科，在取得英國大學有條件取錄下，最終仍因NUS課程有助事業發展而選擇該校。

她說，DSE科目選擇多，可讓學生擴闊眼界，課程知識亦有助她銜接大學課程，DSE的思維訓練亦讓其升學後，更易上手不同學科。而DSE的經濟科與數學延伸課程(M1)，則令她升讀大學一年級時更易銜接。

負笈新加坡國立大學(NUS)二年級的徐汶蔚指，DSE科目有助她銜接大學課程，以及更易上手不同學科。（考評局網站圖片）

考評局結尾表示，已積極向本地高等院校、學生、家長等不同持份者，推廣DSE資歷。本周六及下周日(6至7日)將參與於灣仔會展舉行的第30屆香港國際教育及職業展，分享DSE及其他考試資訊。考評局公開考試總監麥勁生亦會於周六下午主持講座，介紹DSE最新發展。