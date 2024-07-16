DSE放榜2024｜考評局指內地試場無考生違規　收一宗噪音投訴

【DSE/放榜/狀元/文憑試/JUPAS】DSE中學文憑試明日（17日）放榜，考評局今年首設兩個內地「與考學校」試場亦首日同步開考，共約110名考生應考。考評局學校考試及評核主管朱舜隆指，內地試場無考生違規，另收到一名內地考生投訴有噪音，但調查後發現事件對考試未有影響。



至於有否出現內地狀員，考評局秘書長魏向東表示，不會透露有沒有狀員來自內地，亦不會比較內地考生及香港考生的成續。



DSE明日（17日）放榜，考評局今午（16日）就舉行發布會，率先公布今屆一系列數據，包括符合升讀大學成績、狀元數字等。（廖雁雄攝）

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考評局學校考試及評核主管朱舜隆指出，今年首次在大灣區設立兩個考場，當中有110名合資格的考生考試，四月底已完成各科目考試，均有貫徹質素保證安排及所有監控要求。學校與考生對此反應正面，考試期間無發現有任何異常情況，並多謝在內地負責監考的人員。

被問到內地試場有否布考生或收獲控訴，朱舜隆表示，內地試場無考生違規，另收到一名內地考生投訴有噪音，但調查後發現事件對考試未有影響。此外，他又指，有收到一名內地考生投訴有噪音，並按既定程序調查事件，但調查後發現認為事件對考生無實際影響。

今屆文憑試考生需要使用考評局推出的「報到易」應用程式自行簽到。（資料圖片/黃浩謙攝）

至於有否出現內地狀元，考評局秘書長魏向東表示，不會透露有沒有狀員來自內地，亦不會比較內地考生及香港考生的成續。他又指，由於內地試場都是試點形式，故暫不會很快考慮開放很多試點，仍需觀察內地試點的情況。