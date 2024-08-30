國家隊訪港｜14歲女與黃雅瓊切磋羽毛球激動　有人「捕失」孫穎莎

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）展開第二日訪港行程，代表團分組行動，與體育學生、運動員、紀律部隊及制服團隊交流。當中，羽毛球混雙代表鄭思維和黃雅瓊、以及女子雙打代表陳清晨和賈一凡等，到南華體育會與體育學生交流。

來自培橋書院的14歲蕭同學交流會後說，今日有幸與黃雅瓊切磋球技，感到激動：「可以學到很多東西，他們的技術都很厲害。」她說自己打了羽毛球8年，亦是校隊成員，她希望國家隊運動員繼續努力，取得更多獎項。



8月30日 巴黎奧運國家隊代表團到訪南華體育會



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來自培橋書院的14歲蕭同學說，今日有幸在會場內與羽毛球代表黃雅瓊切磋球技，對此感到激動，「可以學到很多東西，他們的技術都很厲害。」她說自己打了羽毛球8年，亦是校隊成員。她希望國家隊運動員繼續努力，取得更多獎項。

14歲的蕭同學（右）形容有幸與國家羽毛球代表黃雅瓊（左）切磋球技，感到激動。（讀者提供）

林小朋友攜帶乒乓球拍到南華體育會外等孫穎莎，可惜撲個空。（任葆穎攝）

戴小姐為一睹孫穎的風采，今早特意從深圳到港，雖最終未能見到偶像，但希望將來能出席其他與「莎莎」有關的活動。（任葆穎攝）

內地遊客戴小姐為了一睹乒乓球代表孫穎莎的風采，今早8時特意從深圳乘坐高鐵抵港，再到南華會外等候，但她在記者提醒下才知道「莎莎」不在，一度略顯失望，但又馬上安慰自己說「無事！」她又表示自己忘記搶購三場公開活動門票，感到遺憾，希望將來能出席其他與「莎莎」有關的活動。

在南華會門外等候的還有10歲林小朋友。她同樣喜歡孫穎莎，說觀看奧運國家隊的表現後，才開始學習打乒乓球，因此今日攜帶乒乓球拍到場。她同樣到場後才得知乒乓球代表不在，但她亦希望一睹羽毛球隊代表的風采。她又稱，爸爸媽媽未能搶購公開活動門票，她形容感到「好失望」。

「黑妹」葉姵延形容場面墟冚

羽毛球港隊前代表葉姵延亦有到場，她形容場面墟冚，國家隊成員和逾百名參加者切磋、玩遊戲，當中更有不少是中學生，她亦感到很開心。她續說，過往曾多次參與類似的活動，與國家隊選手交流。

8.30 巴黎奧運國家隊代表團到訪體育學院



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國家運動員在體院內分成兩隊，一隊前往乒乓球場交流，另一對則與本港運動員挑戰劍擊，划艇等四項體育項目。有參與活動的體院學生表示，欣賞中國運動員，即使挑戰自己不熟悉的運動，亦會全力以赴，甚具體育精神。

內地遊客雷小姐表示，今日從福田口岸過關，第一站就來到體院，沒有想過可以看見中國運動員，感覺十分幸運。她最想看見的是孫穎莎及王楚欽，認為他們比其他運動員比較多的韌性。

亦有市民特意請假前來體隊等候孫穎莎，一見到偶像下車時即高聲叫喊，成功拍攝到偶像時更忘形尖叫「我影到莎莎呀！」

在體院學習藝術體操的王詩晴，今日有機會與國家運動員交流及合照，雖然沒有太多互動，但她認為從國國運動員玩遊戲時的表現，看得出他們對體育十分有熱情。

在體院與國家運動員交流的港隊成員包括有出戰今屆巴黎奧運的劍擊隊、體操隊等成員。

12歲的何同學表示，偶像是馬龍，更帶了乒乓球拍來體院，希望有機會讓馬龍簽名。(吳美松攝)

12歲學生受馬龍啟發學乒乓球 冀取親筆簽名

林同學和張同學今早約8時在體院外等候國家運動員，他們最希望見到孫穎莎、全紅嬋。他們又指搶購不到國家隊訪港大匯演門票，埋怨系統有問題。

12歲的何同學表示，偶像是馬龍，更帶了乒乓球拍來體院，希望有機會讓馬龍簽名。今屆巴黎奧運會是馬龍最後一屆參賽，因此何同學特意前來，他又表示自己學乒乓球，也是受到馬龍上一屆賽事中的表現啟發，稍後會前往太平山頂繼續「追星」

商小姐及覃小姐今日從廣州來港旅遊，第一站就是到體院追國家運動員。他們表示能看到運動員是驚喜，直言是「賭中了」，又大呼心情激動。