有圖｜全紅嬋罕有萌爆畫面曝光 維園預備池嘟咀、揮手、直豎拇指
撰文：陶嘉心
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巴黎奧運國家隊代表團今日（31日）展開訪港最後一日行程，在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目的示範，巴黎奧運女子單人、雙人10米跳台冠軍全紅嬋自然成焦點。水花消失術以外，全紅嬋訪問的妙答惹來全場笑聲，而主池背後，全紅嬋在預備池亦出現罕有萌爆畫面。
當其他隊員示範時，鏡頭見到在預備池休息及預備的全紅嬋沒有停下來，動作多多也表情多多。在男子雙人10米跳台冠軍楊昊的她，先是與楊昊一起直豎雙手拇指，而全紅嬋又配上嘟咀表情，之後追著鏡頭微笑與揮手，十分可愛。全紅嬋罕有萌爆畫面，有圖看清。
跳水項目示範後，主持指本次跳水示範當然沒有奧運那麼緊張，在香港跳水感覺如何？奧運男子單人10米跳台冠軍曹緣稱，「很激動吧、也很開心，（市民）很支持我們」全紅嬋直言「我覺得很好玩！」
被問及來香港最好玩是甚麼，全紅嬋指「都好玩、哪都好玩！」不過，主持問「你有去玩過嗎？」，全紅嬋則表示「還沒有」。之後再被問及在香港最深刻是甚麼，曹緣感覺香港對他們很熱情，他很興奮、很喜歡香港。觀眾席隨即傳來歡呼聲。
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全紅嬋：祝大家天天開心 曹緣：身體健康
至於全紅嬋亦表示香港市民很熱情，更再用廣東話向觀眾表達問候「大家好，我係全紅嬋，多謝大家」，觀眾席隨即傳來陣陣歡呼聲。全紅嬋再以普通話祝大家天天開心。