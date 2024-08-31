有圖｜全紅嬋罕有萌爆畫面曝光　維園預備池嘟咀、揮手、直豎拇指

巴黎奧運國家隊代表團今日（31日）展開訪港最後一日行程，在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目的示範，巴黎奧運女子單人、雙人10米跳台冠軍全紅嬋自然成焦點。水花消失術以外，全紅嬋訪問的妙答惹來全場笑聲，而主池背後，全紅嬋在預備池亦出現罕有萌爆畫面。

當其他隊員示範時，鏡頭見到在預備池休息及預備的全紅嬋沒有停下來，動作多多也表情多多。在男子雙人10米跳台冠軍楊昊的她，先是與楊昊一起直豎雙手拇指，而全紅嬋又配上嘟咀表情，之後追著鏡頭微笑與揮手，十分可愛。全紅嬋罕有萌爆畫面，有圖看清。



當其他隊員示範時，鏡頭見到在預備池休息及預備的全紅嬋沒有停下來，動作多多也表情多多。（大會直播截圖）

當其他隊員示範時，鏡頭見到在預備池休息及預備的全紅嬋（左）沒有停下來，動作多多也表情多多。先是與楊昊（右）一起直豎雙手拇指。（大會直播截圖）

當其他隊員示範時，鏡頭見到在預備池休息及預備的全紅嬋（左）沒有停下來，動作多多也表情多多。先是與楊昊（右）一起直豎雙手拇指。（大會直播截圖）

當其他隊員示範時，鏡頭見到在預備池休息及預備的全紅嬋（左三）沒有停下來，動作多多也表情多多。（大會直播截圖）

巴黎奧運國家隊代表團在維多利亞公園游泳池進行跳水運動項目示範。（夏家朗攝）

跳水項目示範後，主持指本次跳水示範當然沒有奧運那麼緊張，在香港跳水感覺如何？奧運男子單人10米跳台冠軍曹緣稱，「很激動吧、也很開心，（市民）很支持我們」全紅嬋直言「我覺得很好玩！」

被問及來香港最好玩是甚麼，全紅嬋指「都好玩、哪都好玩！」不過，主持問「你有去玩過嗎？」，全紅嬋則表示「還沒有」。之後再被問及在香港最深刻是甚麼，曹緣感覺香港對他們很熱情，他很興奮、很喜歡香港。觀眾席隨即傳來歡呼聲。

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全紅嬋：祝大家天天開心 曹緣：身體健康

至於全紅嬋亦表示香港市民很熱情，更再用廣東話向觀眾表達問候「大家好，我係全紅嬋，多謝大家」，觀眾席隨即傳來陣陣歡呼聲。全紅嬋再以普通話祝大家天天開心。