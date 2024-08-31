國家隊示範足本重溫｜馬龍與女觀眾切磋　陳夢「手把手」指導

巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，今早（31日）有兩場示範表現，其中在灣仔伊利沙伯體育館，安排羽毛球、體操及乒乓球運動項目示範。國家隊馬龍「對戰」港隊黃鎮廷環節，引起現場觀眾起哄。另外，有女觀眾獲抽中與馬龍切磋，由於不懂打乒乓球，獲陳夢「手把手」指導，亦成為全場焦點。



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【11:23】國家隊運動員離場，大批觀眾揮手道別。

【11:22】 張家朗身在海外，他以短片方式發言。

【11:21】多個市民於觀眾席向馬龍申出球板索簽名，馬龍亦順應要求。

【11:17】樊振東表示，對巴黎奧運感完滿及開心，享受這幾天交流活動，與大家有更好的溝通。馬龍表示，來港感到開心，感受到市民熱情，對乒乓球的喜歡，希望年輕運動員繼續堅持，享受乒乓球的快樂。陳夢表示，非常開心來港，非常喜歡香港。

女觀眾未有打乒乓球經驗，獲陳夢「手把手」指導。（黃浩謙攝）

【11:16】國家隊馬龍與女觀眾切磋，由於女觀眾無打球經驗，獲陳夢「手把手」指導。

【11:10】國家隊馬龍對戰港隊黃鎮廷，觀眾起哄。其間馬龍換白板球板試打，並不計分，評判稱只是「展示手感」。馬龍以5比2勝出。

國家隊馬龍對戰港隊黃鎮廷，引起觀眾起哄。（黃浩謙攝）

【11:07】國家隊王楚欽和樊振東，與港隊杜凱琹黃鎮廷切磋。港隊以5比2勝出。

【11:02】國家隊陳夢和王曼昱，與港隊杜凱琹和李皓晴切磋。有觀眾大叫「陳夢加油！」、「乒乒乓乓天下無雙」。

【10:57】曲棍球女子亞軍歐紫霞與李紅分享。李紅表示，與拍檔長年一起，溝通比較多，練體育的女生都是性格較「男性」，不會太計較。

【10:55】滑板女子街式第四崔宸曦受訪稱，訓練時會跌很多次，但不會想放棄，因為看到高手都是這樣過來。

霹靂舞女子個人季軍劉清漪展舞技。（黃浩謙攝）

【10:52】霹靂舞女子個人季軍劉清漪展舞技，她受訪時相信日後金牌、銀牌指日可待。她指，要不停學習，在生活體會不同元素，再加入跳舞當中。

【10:44】射擊金牌運動員黃雨婷表示，之後希望繼續投入訓練，保持技術狀態及心態，為國家取得更大榮譽。盛李豪表示，喜歡香港，「大家很熱情。」被問訓練的要訣，劉宇坤表示，不要太在意結果，專注當前可做。

【10:39】舉重金牌運動員侯志慧表示，很高興來港。李發彬表示，運動生涯有20多年，長期做一件事是枯燥乏味，取得冠軍會快樂，是動力所在。劉煥華小時候調皮外動，教練選才後，選擇了舉重。他指，自己可能天生擅長舉重，被問若要選擇其他運動，他笑稱喜歡打羽毛球。

羽毛球混雙冠軍鄭思維與香港青年軍球員、現場觀眾切磋。（黃浩謙攝）

【10:35】賈一凡以廣東話向觀眾表示，「多謝大家支持我們」。鄭思維則稱「我也很想你們」。談到與拍檔黃雅瓊的合作，鄭思維表示，指自己老時常生氣，與拍檔是慢慢磨合。

【10:32】黃雅瓊和鄭思維與現場觀眾切磋。其間鄭思維將球拍交予射擊運動員盛李豪，現場不時傳出哄笑聲和掌聲。

【10:28】香港青年軍球員與國家隊黃雅瓊和鄭思維切磋。

【10:23】港隊「雙楊女雙組合」楊雅婷和楊霈霖與國家隊賈一凡和陳清晨切磋，全場歡呼和拍掌。

【10:20】賈一凡、陳清晨、鄭思維、黃雅瓊展羽毛球技。觀眾席有人大叫「凡凡」喚注意。

黃雅瓊與香港青年軍球員切磋。（黃浩謙攝）

【10:14】拳擊吳愉表示，自己比較喜歡吃，所以剪了頭髮。被問到如何堅持訓練，常園表示，每次比賽都達不到預期，經常想變得更好，所以要有「自己想要更好的心」。李倩表示，通過運動可以改變人生，是一件很「cool的事」。

【10:09 】藝術體操隊今屆首奪集體全能金牌，隊員之一王瀾靜表示，第一次奪金感覺榮幸和激動。團隊指，喜歡香港，謝謝市民熱情歡迎，與大家互動開心。

【10:06 】鄒敬園接受主持訪問時表示，來港「像回家一樣」，沒有太多距離。劉洋表示，訓練是漫長，要有耐心走向目標，一定要堅持。

國家隊進場時與現場觀眾揮手。（黃浩謙攝）

【10:01】香港健兒與劉洋輪流示範「 十字懸垂」。劉洋展示14秒「 十字懸垂」。

【09:48】男子雙槓冠軍鄒敬園展示招牌動作，吊環冠軍劉洋為香港健兒作指導。10歲香港健兒表演雙槓時，獲鄒敬園鼓勵。

【09:30】大會表示，將以抽籤方式，選出4名現場觀眾，屆時有機會與國家運動員比賽和玩遊戲。

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▼8.30 巴黎奧運國家隊代表團到訪體育學院▼



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孫穎莎（左一）下午跟隨代表團由紅棉道纜車站坐纜車上山頂。（廖雁雄攝）

▼8月29日 國家隊訪港代表團中午抵達香港機場▼



▼8.30奧運健兒大匯演▼



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