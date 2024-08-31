國家隊訪港｜粉絲無票照帶熊仔到維園冀送潘展樂：望一眼都好

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）開展第三日，亦是最後一日的訪港行程，維園游泳池將上演奧運跳水及游泳項目示範。有數十名未能搶票的市民仍到場支持，更有粉絲準備了警務處的絕版小熊，打算送給潘展樂。「冇搶到飛唔緊要啦，望一眼都好啦。」



國家隊代表團到維園游泳池將上演奧運跳水及游泳項目示範。持票市民等候進場。(歐陽德浩攝)

有數十名未能搶票的市民仍到維園泳池場外支持。(歐陽德浩攝)

國家隊代表來港參與的3個活動，只得5,300張門票，搶票當日有逾兩萬人在購票系統輪候，不足1小時便已售罄。維園游泳池今早便有數十名未能搶票的市民，依然到場館外支持運動員。粉絲未能搶票只好在遠處不斷呼叫名字。

其中穿上「我愛中國」上衣的李小姐，於早上8時已抵達維園。她並特別準備警務處的絕版小熊，打算等待潘展樂下車時送上，可惜距離太遠，她只能夠在遠處不斷呼叫名字。「見唔到潘展樂，但見到全紅嬋，喊到好大聲。」

李小姐打算接下來邊看網上直播邊吃早餐，待活動結束時再送運動員上車，期望屆時可再送上警務處小熊。「冇搶到飛唔緊要啦，望一眼都好啦。」

主持人叫到全紅嬋名字時、場館歡呼聲最高。(歐陽德浩攝)

冀四年後國家隊再訪港：最搞笑係全紅嬋

鄧先生同樣未能成功搶票，今早亦錯過了跳水及游泳代表隊下車，或要等待四年後國家隊再次訪港。不過他稱，本周四下午曾到運動員下榻的酒店外歡迎他們，並成功拍下全紅嬋的身姿。「金牌嚟講最鍾意係全紅嬋啦，最搞笑係佢。」

國家隊代表團到維園游泳池將上演奧運跳水及游泳項目示範。(歐陽德浩攝)

國家隊代表團到維園游泳池將上演奧運跳水及游泳項目示範。(歐陽德浩攝)

國家運動員首日訪港情況

