罕談喪子之痛「心中好大個窿」　蔡若蓮：放心吧，母親如今很好

教育局局長蔡若蓮的長子潘匡仁早年墮樓身亡，蔡若蓮接受傳媒訪問時，罕有公開談及走過喪子之痛的經歷。蔡若蓮說，失至至愛有如「心中有一個好大嘅窿」，直言要走出傷痛是很困難，惟她認為「唔好逃避」是走出傷痛關鍵，透過閱讀書本，感受他人如何面對喪親，信仰亦是一大依靠，令心臟有一層保護罩，未至於完全碎裂。被問到有甚麼對天上的兒子說，她表示：「你放心吧，母親如今很好。」



蔡若蓮接受傳媒訪問時，罕有公開談及走過喪子之痛的經歷。（資料圖片／黃浩謙攝）

明日（2日）是開學日，學童自殺個案引起社會關注，蔡若蓮接受港台《舊日的足跡》訪問時表示，每一個生命都很重要，希望社會不要只着眼數字，「悲劇一宗都嫌多」。

教育局設應急機制 幫助有需要同學

她表示，教育局有應急機制，第一時間幫助有需要的同學，尤其在大時大節等高風險時期，一起做好守門人，提高敏感度，注意精神健康，而學童自殺成因繁多，可能是學業壓力、人際關係、感情、與家長爭執等。

同學們在開學後面對未知挑戰，可能會感到擔憂。（資料圖片）

「唔好逃避」是走出傷痛關鍵

提及早年喪子傷痛，蔡若蓮指出，永遠失去一個很愛的人，那種感覺好比「心中有一個好大嘅窿，去到一個好熱鬧嘅地方，都會感到孤獨」，而她認為，「唔好逃避」是走出傷痛關鍵。

蔡若蓮又指，過去會透過閱讀喪親作者的書本，尋求心靈慰藉，了解他們如何面臨生命巨變，透過他人的生命給予自己力量，強化自己內心，她又指，信仰也是一大依靠。

提及早年喪子傷痛，蔡若蓮形容，永遠失去一個很愛的人，那種感覺好比「心中有一個好大嘅窿，去到一個好熱鬧嘅地方，都會感到孤獨」。（資料圖片／梁鵬威攝）

「你放心吧，母親如今很好」

蔡若蓮坦言，要走出傷痛是很困難，「真係好難，唔知大家能否想像到，係嗰種心口永遠有塊大石頭嘅感覺」，她指經過減壓，可以令心臟有層保護罩，未至於完全碎裂。她亦感恩，事後有很多朋友給予她無聲支持，也有素不相識的人去信支持她，「因為兒子嘅生命，將我哋連繫起嚟」

蔡若蓮稱，感恩彼此曾有20多年的母子愉快經歷，被問到有甚麼對天上的兒子說，她表示：「你放心吧，母親如今很好。」