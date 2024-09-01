有性衝動去打羽毛球｜蔡若蓮稱對外界關注感奇怪　教材僅教學建議

教育局早前公布的公民、經濟與社會科（公經社科）的性教育教材，提倡初中生之間訂立親密界限承諾書，堅拒婚前性行為，當雙方有性衝動時，建議去「打羽毛球」。



教育局局長蔡若蓮今日（1日）表示，教育局一向有展開性教育工作，到近日的關注感到「奇怪」，她指有關教材是當局提供予學校教學活動的參考、建議，又強調若學生有正確觀念、「負得到責任」非常重要。



教育局局長蔡若蓮今日在港台節目《舊日的足跡》中表示，教育局就學生的性教育一向都有展開工作，對近日受到的關注感到「奇怪」，又強調教材是當局提供予學校教學活動的參考、建議，並非教育政策。

蔡若蓮：「負得到責任」非常重要

她強調，教材的對象是12至14歲學生，又提到未滿16歲人士有性行為屬違法，確保他們有正確性觀念、能保護自己、尊重他人、「負得到責任」非常重要，強調有必要灌輸「正確觀念」。

對於有關教材提到學生應堅拒婚前性行為被指落後，蔡若蓮指，中華文化為一夫一妻制，家庭對社會十分重要，若學生不尊重自己、不愛護自己身體，會產生觀值觀問題。

在教育局近日上載的公經社科教材中，當局提倡初中女生用承諾書訂立親密界限，堅決拒絕婚前性行為；教材又舉例情景，指當初生中生有性衝動時，女方應立即離開現場，或二人一起到運動場「打羽毛球」，有關教材遭外界批評過分保守。

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談愛國教育 「唔會咁易睇網上資訊俾人哋呃」

談到愛國主義教育，蔡若蓮指愛國主義教育工作小組在學校層面已「做咗好多功夫」，認為有關工作已「上軌道」，包括國旗、國歌教育，或課外活動、交流認識，現時學生對國家已有一定認識，「唔會咁易睇網上資訊俾人哋呃」。

蔡若蓮又認為，愛國情懷與夢想有關，稱如果學生的觀念有國家、社會，其夢想便不會止於個人層面，動力會較大，對個人發展、世界的認知都會「闊好多」。

被問到中國歷史會否成為高中必修科，蔡若蓮指，現時高中課程已有中、英、數、公社4個必修科，當局亦已調整了中史科的評核方法，減輕學生負擔，現時傾向鼓勵有興趣的學生選修中史科。

預計未來5年各有3、4間中小學停辦

蔡若蓮又被問到當局會否殺校，她回應指，學童人口下降是結構性問題，又提到近2年本港僅得3萬多新生嬰兒，相信情況會持續。她預計，未來5年本港將各有3、4間中小學停辦，稱當局一直與辦學團體相討合併、「循序漸進式停辦」處理收生不足的學校，不會主動「殺校」。

▼6月17日 大成小學法團校董會指控辦學團體單方面決定停辦▼



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開學日升旗禮 學生要投入感情唱好國歌

明日是開學日，蔡若蓮表示，當局在新學年會特別重視小朋友新開學適應、交通及學校準備情況，會努力了解各區情況，與學校及家長溝通，提醒學生調整作息時間。

被問到開學日是否會有很多學校進行升國旗儀式，蔡若蓮說，當局建議學校在開學日等重要日子，都有升國旗儀式，相信學校會「自動自覺」。她又提到，有學生奏唱國歌時，會較細聲，或不知道唱不唱好，提醒學生可以一起莊嚴、投入感情地唱好國歌。