殺校｜蔡若蓮指開班線非常寬容　人才計劃子女不會成救校奇兵

本港學童人數連年下跌，據教育局預測，由今年至2030年間，6歲小一適齡人口將由4.96萬人，降至3.41萬人，跌幅達三成一，坊間近年亦陸續出現學校收生不足導致派「0班」，甚至停辦等問題。教育局局長蔡若蓮今早（25日）形容，目前調低中、小學開班人數門檻，對收生不足學校而言「非常之寬容」。



教育界冀各項人才計劃子女可「空降」救校，不過蔡若蓮表示，這批生源即使心儀香港教育，但「唔會因為學校收唔到學生而去讀」，甚至如果未能報讀心儀學校，這批學生有大機會留在大灣區升學，因為內地基礎教育質素甚高。



蔡若蓮今日（25日）於無綫節目《講清講楚》指，現時開班門檻對收生不足的學校而言「非常之寬容」，希望學校能夠藉此過渡。（資料圖片／黃浩謙攝）

蔡若蓮：已與辦學團體交流 促及早規劃學校發展

蔡若蓮出席無綫節目《講清講楚》重申，學童人口減少屬結構性問題，所以由各級學校都受影響，目前局方已着力提早與不同辦學團體交流，希望團體可及早規劃學校發展，減少對師生影響。

她說，現時小學23人可開一班，24人已可拆成2班，維持每班12人；中學門檻則為24人一班，同樣25人已可開兩班。小學能開一班及中學能開兩班，即可免墮入殺校線，她形容此安排對收生不足的學校而言「非常之寬容」，希望學校能夠藉此過渡。

蔡若蓮指出，維持小班人數，撇除公帑運用，仍然有礙學生發展。她解釋指，如一級只有十多二十人，從活動的選擇，甚至高中選修科也會大受限制。她續回應選擇停辦的玫瑰崗學校、大成小學個案指，局方有適時介入協助學校解決轉學問題，確保學生學習質素不受影響。

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人才計劃子女可空降救校？ 蔡若蓮：唔會因為學校收唔到學生而去讀

蔡若蓮提到，不論放寬開班門檻、合併學校等，均屬「軟着陸」措施應對學童不足問題。她強調局方不希望撥予學校的資源分散，希望長遠、宏觀規劃教育佈局，集中教學資源。

至於人才計劃子女能否一定程度「救亡」學校，蔡若蓮就指，這批生源即使心儀香港教育，但「唔會因為學校收唔到學生而去讀」，甚至如果未能報讀心儀學校，這批學生有大機會留在大灣區升學，因為內地基礎教育質素甚高，已不如60、70年代移民家庭般，帶同子女來港後，才物色學校。

▼2023年9月18日 玫瑰崗學校宣布停辦後首個上課日▼

