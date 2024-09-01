內地運臍帶血救5歲童　現存兒童醫院低溫無菌化驗室　料10月移植

香港兒童醫院一名5歲女童患有重型地中海貧血，內地廣東省早前跨境運送一份臍帶血造血幹細胞運來港。兒童醫院今日（1日）表示，臍帶血現時儲存在幹細胞移植化驗室，化驗室極低溫及無菌，醫院預計今年10月為女童進行移植。



兒童醫院早前從廣州運送女童胞弟的臍帶血到港。（資料圖片）

兒童醫院醫療團隊診治患有重型地中海貧血的5歲女童過程中，得悉女童弟弟在廣州一間臍帶血造血幹細胞庫，儲存了臍帶血造血幹細胞。

「臍帶血造血幹細胞有如進入冬眠狀態」

團隊以女童的治療為優先考慮，與有關儲存單位展開溝通，及了解跨境運送的規定及流程，在內地不同部門和單位支持並提供便利下，按照既定機制，於7月下旬將該份臍帶血造血幹細胞順利運抵香港。

兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才表示，運送過程除須符合法例要求，衞生、安全也極為重要，「臍帶血造血幹細胞要在低溫狀況下保存，讓細胞有如進入冬眠狀態。」

鄭偉才表示：「如在室溫，天氣炎熱，細胞容易死亡。如果細胞數目減少，對移植並不理想，因此要將造血幹細胞保持在安全、無菌、低溫的狀態，才可運送至香港。」

兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才表示，醫療團隊以女童的治療為優先考慮，並按既定機制，將女童胞弟的臍帶血造血幹細胞，從廣州順利運抵兒童醫院。

臍帶血現儲幹細胞移植化驗室

運送要謹慎，抵港後的儲存也大有學問。臍帶血現時儲存在兒童醫院幹細胞移植化驗室，預計10月會為女童進行移植。

鄭偉才強調，化驗室絕對符合儲存所需的條件，「第一，極低溫。臍帶血造血幹細胞須儲存在極低溫的液態氮儲存裝置內；第二，無菌。化驗室會確保所有幹細胞的儲存，都擁有妥善、安全、有保證和符合標準的環境。」

醫務衞生局局長盧寵茂早前形容，今次行動突顯粵港兩地密切關係，感謝內地部門單位支持及提供便利，為女童治療重型地中海貧血帶來希望。

兒童醫院引入先進科技 化驗不常見疾病

兒童醫院是本港唯一提供兒童造血幹細胞移植的中心，每年進行約40至50宗移植。該院也是不常見疾病的轉介中心。為應付不常見、複雜的病症，醫院引入先進科技，提供多項精準化驗，找出患者病因，協助制訂治療方案。該院又為公立醫院出生的所有嬰兒提供初生嬰兒篩查，包括26種代謝病、嚴重複合型免疫缺乏症、脊髓肌肉萎縮症等。

跨專科治理也是兒童醫院的特色，兒童醫院醫學遺傳科部門主管陸浩明說，不同專科醫生會診，除減少病人舟車勞頓，更可加強醫療團隊的溝通和協調，提升治療效果。