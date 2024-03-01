龍B講座 | 臍帶血可治逾118種疾病 如兒童白血病/自閉症/腦退化症

生龍B｜龍年的出生率向來較其他生肖年為高，皆因中國傳統上生肖屬龍會為家族帶來興旺寓意，連帶母嬰相關產品或服務需求都有明顯上升趨勢！今年1月下旬，《香港01》旗下「01親子」便舉行了「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母，以及BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及看顧新生兒的各種疑問。其中一場針對臍帶血的講座，詳細講解了臍帶血的治療範疇及成效，以及受惠對象及費用等，令一眾參與講座的家長對臍帶血了解不少。



臍帶血可治逾118種病 包括白血病、自閉症

講座「龍寶寶給予一家人的見面禮」邀請了本港臍帶血庫機構「Cryolife」的兩位顧問Wanger Cheung 及 Issac Wong作為主講者，向參與講座的聽眾講解包括臍帶血能夠治療甚麼疾病、是否所有嬰兒均適合儲存臍帶血作日後治療用途，以及具體的臍帶血收集過程、收費詳情等，讓正在考慮或一直想了解臍帶血的家長能預先做好功課。

講座甫開始，兩位顧問即以臍帶血的廣泛治療範疇作序言，指據現今醫學紀錄及臨床試驗，臍帶血已證明可用於移植治療超逾118種疾病，其中包括兒童白血病、淋巴腫瘤、遺傳性代謝疾病與其他癌症，近年更證明對自閉症、腦退化症（(前稱老人痴呆症)）等疾病有具有良好治療效果。

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家中成員臍帶血 可用於手足及祖輩治療

顧問們以骨髓移植與臍帶血作比較，因兩者同樣可以作為治療重大疾病的捐贈，當中骨髓移植要求捐受雙方的人類白血球抗原（HLA）吻合度極高，而臍帶血比骨髓的HLA要求低了21%；臍帶血幹細胞移植於自己身體會100%吻合，而且在兄弟姊妹中找到適合的幹細胞，臍帶血更比骨髓高出60%，換句話說，若一個家庭中曾有成員儲存了臍帶血，等於為其他兄弟姊妹，甚至其他家人如祖輩預留了一份健康保障。

講座中更列舉了不少世界各地的成功例子，如祖父在中風後藉孫女的臍帶血而重拾健康；身患重型地中海貧血的姐姐因妹妹的臍帶血而獲得顯著治療效果。而撇除臍帶血的高吻合度，其治療效果也較骨髓更好，因臍帶血與骨髓雖同樣含有豐富的造血幹細胞，但臍帶血中的幹細胞，不論是活躍度和可增值度，都比骨髓中的幹細胞高很多。

採集過程安全無風險 暫只限私院分娩

了解過臍帶血的治療資訊後，兩位顧問隨即講解臍帶血的採集過程。臍帶血亦被稱為「胎盤血」，即為嬰兒出生並剪斷臍帶後，存在於臍帶與胎盤中的血液，若不進行採集，大多會作為醫療廢物被丟棄處理。因為若父母預先決定採集嬰兒的臍帶血，亦不需通過手術取得，對嬰兒及產婦亦無風險，只需另作保存便可。顧問亦提醒家長，本港現時只有私家醫院提供採集臍帶血的服務，公立醫院則未有私人儲存臍帶血服務，但當中亦有指定醫院接受孕婦捐贈，惟捐贈者並不會享有優先使用權，往後亦不能因私人理由而要求發還。

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現場優惠價低至每月港幣102元

講座來到尾數，進入最受參加者關注的費用部份，顧問們列出不同收費計劃，當中涉及採集的臍帶血種類，亦為參加講座者提供現場優惠價格。以最低年期18年計算，分別由2萬多港元至4萬多港元不等，即最低費用約每月102港元，能切合不同家庭經濟情況及需要。當中更有首兩年免收費的選項，讓孕婦可在分娩後、嬰兒兩歲前再決定是否續存臍帶血，讓有需要的父母可仔細考慮。

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