九巴9.2開學日加強多條巴士線服務　推學生月票買二送一優惠

暑假即將過去，學生下星期一（9月2日）開學，九巴指將配合學生交通需要，加強多條路線服務，並留意需求適時調派巴士疏導乘客。另外，九巴指會推出學生月票買二送一優惠，學生於9月1日至11月30日登記期內，到App1933登記優惠，並購買及啟用首張九巴月票，然後再連續購買第二和第三張，便可獲贈等同一張九巴月票票價的八達通增值額。



九巴開學日加強B1在內多條巴士線服務。（九巴提供）

九巴表示，會配合學生返學放學的交通需要，加強多條路線服務，並密切留意乘客需求，有需要時調派巴士疏導乘客。相關路線包括3M、213X、17、27等。

九巴開學日加強多條巴士線服務。

另外，九巴指會推出多項學生專享禮遇，包括雙倍乘車積分及學生月票買二送一優惠，持有有效「學生身分」個人八達通或八達通產品的「club1933」會員，於9月1日至11月30日的登記期內，到App1933登記優惠，並購買及啟用首張九巴月票，然後再連續購買第二和第三張，便可獲贈等同一張九巴月票票價的八達通增值額。