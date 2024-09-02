開學天氣｜今日酷熱市區達33度　新界再高一兩度　稍後有驟雨雷暴

今日（9月2日）為開學日，天文台指受高空反氣旋影響，華南沿岸普遍晴朗。天文台預測，本港今日（2日）漸轉多雲，日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹微風。天文台展望，未來一兩日仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。本周中後期天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。



酷熱天氣警告已於9月1日上午6時45分發出。天文台昨午4時20分也再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水份。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至9月2日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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摩羯增強為熱帶風暴 本周後期天氣轉不穩

天文台表示，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。預料熱帶氣旋摩羯會在今明兩日移向呂宋北部一帶，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，在本周稍後靠近華南沿岸一帶，但仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶。受其影響，本周中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。

此外，位於菲律賓中部附近的低壓區昨日增強為熱帶低氣壓，命名為摩羯，並在昨晚增強為熱帶風暴。在上午5時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉以東約220公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，移向呂宋北部一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月2日清晨5時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月28日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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明酷熱高達34度 周三至周六有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（3日）大致天晴，日間酷熱，局部地區有驟雨，最高達34度。周三（4日）仍酷熱達33度，有幾陣驟雨，稍後有幾陣狂風雷暴。周四（5日）至周六（9月7日）均大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪，介乎27至30度。

下周日（8日）及下周一（9日）仍有幾陣驟雨及雷暴，最高氣溫回升至32度。下周二（10日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。