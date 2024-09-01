開學｜調查：中學生幸福感僅及格　57%常責備自己、20%有抑鬱焦慮

在香港做學生幸福嗎？浸信會愛羣社會服務處今日（1日）發布調查結果，逾1,600名中學生自評幸福感，以5分為滿分，他們的平均幸福感只有2.63分，僅高於一半。有逾五成受訪學生經常責備自己，自我批評達到中至高度，更逾兩成人出現中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀。



該機構認為，青少年求助意欲低，建議政府恆常化用以識別高自殺風險學生的「三層應急機制」。



一項中學生調查顯示，受訪學生平均幸福感只有2.63分，僅高於一半。（資料圖片/歐嘉樂攝）

嚴重抑鬱焦慮學生有頭暈及手震等生理徵狀

浸信會愛羣社會服務處在2023年11月至今年4月，以問卷訪問1,646位中學生，結果發現，他們自評幸福感，以5分為滿分，平均幸福感只有2.63分。

調查也顯示，57.4%受訪學生常會狠批及責備自己，自我批評達中等或以上程度，最常出現的負評為「當重要的事情失敗了，我會不斷地想自己的不足」。

調查中，也有逾兩成人出現中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀，部份學生認為自己一無是處、討厭生活，有些嚴重的個案有頭暈及手震等生理徵狀，整體精神健康狀況而言，女生明顯較差。

該機構指出，自我負評與抑鬱焦慮徵狀呈高度正相關，學生愈多自我批評，愈易受抑鬱焦慮困擾，連帶幸福感也越低。

機構指出，自我負評與抑鬱焦慮徵狀呈高度正相關，學生越多自我批評，越易受抑鬱焦慮困擾，連帶幸福感也越低。（資料圖片）

調查機構指學生求助意欲低

浸信會愛羣社會服務處建議，學生訂立可行目標及有效的行動計劃，着重成長而非結果，有助減少自我批評及情緒困擾，又指學生求助意欲低，促政府恆常化用以識別高自殺風險學生的「三層應急機制」。

機構也提到，過去一個年度接獲300宗求助個案，有兩成涉社交困難、或缺課的情況，建議學校處理長期缺課個案時，因應學生的情況制定合適策略。