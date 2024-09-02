大成小學｜新學年逾20名學生轉校　最後一屆小一取錄14人

今日（2日）是新學年開學日。黃大仙區孔教學院大成小學將於26/27學年停辦，早上舉行新生入學「開筆禮」和開學禮，有7位教育局委任校董出席。

校長潘淑嫻出席開學禮致辭時指，自公布學校停運決定後，有約20多名學生離開，目前仍有約120名同學就讀，當中包括14位小一新生，希望師生可以共同渡過最後的380日。



其中一位教育局委任校董、小學校長張勇邦則指，明白辦團停辦的最終決定，亦關心學生最後兩個學年可否安穩學習，故到場希望給予校方支持，在餘下辦學日子，冀辦團繼續支援。



黃大仙區孔教學院大成小學將於26/27學年停辦，早上舉行新生入學「開筆禮」和開學禮。(廖雁雄攝)

為最後一屆小一新生辦「開筆禮」

早前鬧出停辦風波的孔教學院大成小學，新學年安排小一新生參加「開筆禮」，由校董協助學生以毛筆寫上「仁」字。校方又於今年開學禮舉辦攤位遊戲，暫不處理教務。

辦學團體孔教學院於6月宣布停辦的決定，大成小學下學年停收小一，2026/27學年停運。校長潘淑嫻於開學禮致辭時交代指，雖然對停運決定感到非常不開心，但她引用「半杯水」的道理，稱感恩仍有師生和家長，一起渡過最後兩個學年的380個上課日。

她指，雖然學校有約20多個學生離開，但仍有約120位學生繼續就讀，感激新入學的14位小一新生，希望其他學生可好好照顧這批新生。她指，若學生因學校停運感到困擾，也可與老師傾訴。

潘淑嫻又稱，希望同學可藉停運學懂珍惜，「珍惜有一日就做好一日，有一年就做好一年，有兩年就做好兩年」，也希望同學可記錄在大成的日子，日後將信件、畫作輯成書派予學生。潘淑嫻於開學禮後未有接受傳媒訪問。

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校長潘淑嫻於開學禮致辭時交代指，雖然對停運決定感到非常不開心，但感恩尚有師生和家長一起渡過餘下在學日子。(廖雁雄攝)

教育局委任校董張勇邦：學校未現離職潮

其中一位教育局委任校董、小學校長張勇邦受訪指，明白辦團停辦的最終決定不可逆轉，但現階段看到校方仍然努力籌辦開學日，學校亦未出現離職潮。他說：「即使係兩年過渡去到結束營辦，（校董會）仍然關心每日教與學安排。」他與其他校董日前接獲辦團通知，學校舉辦開學禮後，便決定到場支持。

至於辦團未有派代表出席，他引述辦團交代稱，校監湯徫掄未能抽空出席，但有邀請校董出席。

張勇邦稱，校董會亦一直關心日後支援學生，惟現有資源「永遠都唔會話有夠」，期望辦團、法團校董會都在有限資源下盡力安排。據了解，自6月15日辦團孔教學院公布停運後，只有一名全職教師離開，現時全校仍有三十多位教職員。