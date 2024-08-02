大成小學停辦｜家長向海關投訴孔教學院　涉違反虛假商品說明

黃大仙孔教學院大成小學5月宣布停辦，停辦風波未停，今日（2日）該校多位家長，就孔教學院停辦大成小學事件中，孔教學院違反承諾，令所有學生必須最遲在2026-27年度轉校，不能在辦學團體及後籌辦的私校免費就讀，享用有關服務至畢業，向海關投訴孔教學院涉違反虛假商品說明。



黃大仙孔教學院大成小學多位家長，就孔教學院違反承諾，向海關投訴孔教學院涉違反虛假商品說明。（資料圖片/梁鵬威攝）

黃大仙孔教學院大成小學一眾家長今日表示，在2023年4月及後，孔教學院透過不同的傳媒、多次的家長會及學校外牆之宣傳海報向公眾、家長及學生宣稱會興建體藝大樓，大樓設施包括大禮堂、室內泳池、劍擊場、攀石牆、羽毛球場、室內籃球場、人造草地足球場等發展學生體藝才能，讓就讀孔教學院大成小學的一眾學生享用。

家長：孔教學院曾承諾所有就讀的學生可免學費至畢業

大成小學當時亦宣布將於三年內由政府資助模式轉型私校。為吸引學生入讀，孔教學院承諾讓當時所有就讀的學生及準小一學生，即使在轉型私校後，仍可享有免學費至畢業。

眾家長續指，現孔教學院違反承諾，停辦大成小學，以一萬港元餌誘學生轉校，而孔教學院則透過一空殼公司作中介，與一所英國學校合作營辦私校牟取暴利。孔教學院把大成小學的地皮、先賢籌募經費興建的校舍、教育局及其他基金使用公帑為其設置之優質設備、多年家長及學生籌款得來的捐款，全部私吞，據為己有。

指孔教學院與一所英國學校合作營辦私校牟取暴利

大成小學家長表示，在2023至24學年獲派零班時，人心惶惶，當時孔教學院以興建體藝大樓、提供「半留宿」計劃（由老師為學生每天作功課輔導至下午約6時）、一生一體藝（每學生均可免費學習一藝術課程及體育專項訓練）、轉型私校等吸引學生留讀及入讀。孔教學院亦同時承諾家長即使在轉型私校後，仍然讓當時留讀的學生及報名入讀的準小一學生免學費直至畢業。

▼7月5日 孔教學院大成小學法團新校董會▼



計劃令當時一眾家長讓孩子繼續留讀，而當時推出的一系列計劃，亦吸引了不少插班生及準小一學生報名，大成小學因此成功「復活」。惟孔教學院違反承諾，突然於2024年6月宣布學校停辦，所有學生必須最遲於2026-27年度轉校，不能在辦學團體及後籌辦的私校免費就讀，享用有關服務至畢業。

家長指控，孔教學院以一萬港元作賠償學生，草草了事，漠視學生的福祉，而孔教學院則透過一空殼公司作中介，與一所英國學校合作營辦私校牟取暴利，令一眾家長認為孔教學院涉嫌以不良銷售手法及虛假商品說明誘騙學生及家長入讀或留讀，令學生錯失當時可入讀其他學校的機會，已於日前向海關投訴上述事宜。