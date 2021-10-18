東京殘奧｜陳浩源放眼巴黎殘奧　盼覓新血爭輪椅羽毛球成傳統項目

東京奧運香港代表隊創歷史佳績，殘奧運動員在東京殘奧亦勇奪兩銀三銅凱旋而歸，港府今日（18日）為殘奧港隊運動員舉辦返港歡迎儀式。

WH2級羽毛球男子單打銅牌得主陳浩源期望出戰下屆巴黎運動會後退役，準備物色新血接棒：「我特別希望殘疾人羽毛球，好似我哋硬地滾球或者輪椅劍擊，成為我哋香港傳統項目，而唔係一兩屆奧運做得好之後就無咗。」



巴黎奧運將是最後探戈 陳浩源任「星探」覓新血接棒

陳浩源日前已表明巴黎奧運將是其「最後探戈」，極希望之後轉職執教鞭，但隊內只有自己一人，會任「星探」覓新血接棒：「我特別希望殘疾人羽毛球，好似我哋硬地滾球或者輪椅劍擊，成為我哋香港傳統項目，而唔係一兩屆奧運做得好之後個項目就無咗。」他亦表示疫情不會消失，運動員都要與病毒共存，預計明年會到海外出戰，重拾比賽節奏。

運動員唔需要去分佢係殘奧定係奧運，每一個人都係付出咗好多努力，我哋其實都係每一個香港人嘅代表嚟。 女子輪椅劍擊運動員余翠怡

出戰過五屆殘奧的女子輪椅劍擊運動員余翠怡就稱，本月已經恢復訓練，明年底會有新賽季計分爭取巴黎運動會入場券，勢要寫下「六朝元老」紀錄：「運動員唔需要去分佢係殘奧定係奧運吖，每一個人都係付出咗好多努力，我哋其實都係每一個香港人嘅代表嚟。」

余翠怡冀全職運動員獲更佳保障 盼原班人馬出戰明年亞洲殘運動會

隊友吳舒婷在東京殘奧接受訪問時當場落淚，感到辛苦及疲倦。被問到港隊在巴黎運動會陣容是否有變，余翠怡表示吳舒婷作為兼職運動員壓力非常大，每日下班後到體育學院訓練，對心理及體能的要求都相當高，反映在香港做全職運動員有好多考慮及犧牲，期望社會向運動員提供更多保障、支援。她亦會向吳舒婷作心理輔導，希望原班人馬出戰明年亞洲殘疾人運動會，甚至有新血出戰下屆殘奧。

林鄭月娥：運動員永不放棄精神令香港充滿正能量

特首林鄭月娥在儀式上致辭，讚揚殘奧運動員在東京運動會奪得驕人成績、寫下光輝一頁，令港人無比興奮，而運動員在比賽場上鬥志高昂、奮力拼搏，充分展示永不放棄、百折不撓的體育精神，實在令我們敬佩，亦令香港充滿了正能量。

政府投放於殘疾人士體育發展增至1億元 較4年前升逾1倍

她又提到香港電台用盡現有資源，派出兩場攝製隊遠赴東京直播殘奧，市民透過電視機打氣，有助推廣傷健共融，政府投放殘疾人士體育發展增至一億元，較2017至2018年度升超過一倍。

【香港在東京殘奧共得2銀3銅，港隊獎牌得主一覽（按圖放大）】