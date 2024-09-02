市民疑接受無牌「正骨」受傷 衞生署呼籲：求診前先確認專業資格
撰文：蕭通
出版：更新：
近日有報道指有市民接受懷疑非醫療專業人員提供的「正骨」服務後受傷，衞生署今日（2日）呼籲市民接受醫療服務前，應先確認服務提供者的資格，勿隨便相信坊間自稱可提供所謂獨特治療的非專業註冊人士。署方指出，由於這些人士的專業資格和水平未獲確認，相關「治療」的安全性和效用並無保障，甚至可能加重病情或引致受傷。
衞生署指出， 就「正骨」服務而言，多個醫療專業的執業範圍均有涉及類似性質的治療。如服務涉及應用傳統中醫藥學理論以進行《中醫藥條例》所訂明的作為或活動，則可被視為以中醫方式行醫。任何並非註冊中醫或表列中醫的人士，如在香港作中醫執業即屬違法。一經定罪，可處第6級罰款及監禁3年。
如服務涉及以治療用運動或人手治療，就身體殘疾予以評估與醫治，或可被視為第359章 《輔助醫療業條例》附表中的物理治療師專業。任何人從事該專業而無註冊，一經定罪可處第2級罰款及監禁6個月。另外，根據《脊醫註冊條例》，任何人並非名列於脊醫名冊，但卻從事脊骨療法專業，一經定罪可處第5級罰款及監禁一年。
衞生署表示，市民如懷疑有人未經註冊執業，或非法使用註冊醫療專業名銜，可向警方舉報。市民如對人員的執業資格有懷疑，可要求出示相關證明文件，亦可瀏覽相關醫護專業的法定管理局及委員會網頁，查詢各醫療專業的註冊人員名單。
香港睇牙難亂象｜大都會基層排半日取公營籌 無牌牙醫客似雲來銅鑼灣中基長壽日間醫療中心被釘牌 涉無牌行醫 轉介警方跟進銅鑼灣一間日間醫療中心涉用無牌X光機等 衞生署展撤銷牌照程序車頭貼「衞生署」+入境處標誌 小巴仍被抄牌 網民：嚴正執法