銅鑼灣中基長壽日間醫療中心被釘牌　涉無牌行醫　轉介警方跟進

《私營醫療機構條例》立法近5年，首次有日間醫療中心疑涉違規而可能被撤銷牌照。衞生署今日（9日）公布，撤銷銅鑼灣中基長壽日間醫療中心的牌照，因其涉違反《私營醫療機構條例》下的《日間醫療中心實務守則》。



此外，該中心涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用維他命產品。衞生署已要求該中心聯絡跟進曾使用懷疑未經註冊藥劑產品的病人。衞生署亦已就懷疑無牌行醫及專業失當行為，分別轉介警方跟進及香港醫務委員會跟進。



《私營醫療機構條例》立法近5年，首次有日間醫療中心疑涉違規而可能被撤銷牌照。（資料圖片）

衞生署今公布，撤銷銅鑼灣中基長壽日間醫療中心牌照，中心地址為銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場19樓1901-1903室，是立法《私營醫療機構條例》後，首次有日間醫療中心疑涉違規而可能被撤銷牌照。翻查資料，銅鑼灣中基長壽日間醫療中心，為中基長壽科學集團有限公司旗下的醫療中心。

衞生署例行巡查揭發事件

衞生署指出，署方早前在該中心進行例行巡查期間，發現該中心管有及涉嫌使用一部無牌X光機，違反《私營醫療機構條例》下的《日間醫療中心實務守則》。署方續指，該X光機主要用於人體四肢的X光透視檢查，在正常使用的情況下，X光機的輻射不會對人體健康構成顯著影響，而該無牌X光機現已被封存。

此外，該中心涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用維他命產品。一般而言，注射用維他命產品可用於治療相關維他命缺乏症。衞生署已要求該中心聯絡跟進曾使用懷疑未經註冊藥劑產品的病人。衞生署至今未有接獲任何與該中心相關的不良事件報告。衞生署亦已就懷疑無牌行醫及專業失當行為，分別轉介警方跟進及香港醫務委員會跟進。

醫療中心同涉阻延授權人員執行職能

衞生署正繼續跟進該中心涉嫌懷疑使用無牌X光機、處理懷疑未經註冊藥劑製品，以及妨礙或阻延衞生署獲授權人員執行其職能，並會於調查完結後就相關檢控事宜向律政司徵詢意見，如有需要會將個案，轉介至相關執法部門或監管機構跟進。