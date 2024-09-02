國泰有A350航機引擎零件故障　勞斯萊斯製造　民航處非常關注事件

國泰航空今晚（2日）公布，發現旗下機隊中的空中巴士Airbus A350航機，有部份的引擎零部件有故障，故停飛檢查及維修，已取消今明兩日24對來回航班。香港快運及大灣區航空均稱，機隊中沒有A350航機；香港航空也曾落實引入21架A350客機，部份已交付航機已投入營運。



民航處回覆指，今晚接到國泰通知，非常關注事件，會作出適當跟進，以確保航空安全。



據空中巴士網站的介紹，A350航機屬廣體客機，機身採用大量新材料及鈦金屬，並採用勞斯萊斯Trent XMB型號引擎。（Airbus網站）

國泰擁有48架A350航機 部份引擎有同樣問題要更換零件

國泰航空一班原訂今日（2日）凌晨飛往蘇黎世的航班折返香港，涉事航班為CX383，航班起飛不久，機師發現有警示燈亮起，懷疑引擎起火，在安全折返、經檢查後，發現該A350航機引擎零部件故障。

國泰其後檢查旗下所有48架A350航機，發現有部份航機要更換相同的引擎零部件，由於維修需時，已取消今明兩日24對來回航班。

除了今晨飛往蘇黎世的航班，國泰近日也有其他航班出現事故，上月31日就有一班原訂由台灣高雄飛往香港的航班CX431，起飛前滑行期間懷疑引擎故障，冒出火光並傳出巨響。不過涉事為A330航機，與此事件不同。

據空中巴士網站的介紹，A350航機屬廣體客機，機身採用大量新材料及鈦金屬，並採用勞斯萊斯Trent XMB型號引擎。（Airbus網站）

據空中巴士網站的介紹，A350航機屬廣體客機，機身採用大量新材料及鈦金屬，令客機更為輕身，並採用勞斯萊斯Trent XMB型號引擎，屬同類型航機中最寧靜，更可令燃油效益提升。

在座位方面，A350-900客機可容納352名乘客，而A350-1000客機則因機身加長，座位數量也有所增加，可容納400多名乘客。

國泰航空A350-900客機。(國泰航空網頁圖片)

國泰也曾在其網站發布文章，提到2018年6月接收首架A350-1000客機。（國泰航空網站）

國泰旗下的48架A350航機屬分批購入，首批為於2010年宣布訂購30架A350-900客機，其後在2012年年初再加訂6架同款客機，至同年7月，其中16架改為A350-1000客機。

國泰也曾在其網站發布文章，提到A350-900客機自2016年加入機隊，至2018年6月接收首架A350-1000客機。國泰指，這兩款客機有很多共通特徵、且有九成組件相同，但事實上仍有差別，其中一點就是A350-1000客機有全新勞斯萊斯引擎，可提供更大推力以應付增加了28噸的最大起飛重量。

香港航空也曾落實引入21架A350客機，其訂購的首架A350客機，在2017年9月由法國付運到港，並在9月10日首航曼谷。

香港航空首架A350付運到港。（資料圖片/甄挺良攝）

民航處：會作出適當跟進

民航處回覆指，9月2日晚上接到國泰通知，並知悉國泰已就事件通報相關飛機製造商和引擎製造商，民航處表示，非常關注事件，會繼續與國泰及相關機構保持緊密聯繫、並作出適當跟進，以確保航空安全。