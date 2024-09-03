港大風波｜校委會下午召開特別會議　聽取調研小組報告

港大校委會副校任命風波引起關注，政府6月成立調研小組介入，並提出最新結論，校委會今日（3日）下午舉行特別會議聽取小組報告，下午約5時，多個校委相繼到達港大鈕魯詩樓出席會議，包括金融界立法會議員陳振英、前立法會議員石禮謙及行會成員梁高美懿等。



港大校委會今日（3日）舉行特別會議聽取小組報告。（蘇煒然攝）

據了解，今日會議將聽取調研小組報告，包括校委會於5月28日任命9個副校長的問題。消息稱，小組建議，原先被任命為首席副校長的化學系講座教授任詠華，因其任命未有諮詢教務委員會，因此未能生效；王于漸將繼續留任首席副校長一職，至明年6月約滿為止。

至於另一副校長宮鵬，曾被校委會調任為副校長（環球事務），據悉基於合約問題，會繼續出任副校長（學術發展）。

校委會增設的「健康事務」和「商業事務」兩個副校長職位，前者由醫學院院長劉澤星繼續出任，後者本身委任經管學院院長蔡洪濱，不過，據悉蔡洪濱不會出任該職。

校委會成員石禮謙。（蘇煒然攝）

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港大校政風波追溯自去年9月，校長張翔遭匿名吹哨者投訴，指控多宗管治失當，包括不當處理獎學金捐款、豁免招標聘美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長、無招標購寶馬座駕等。港大校委會其後成立調查小組，指可掌握的證據顯示，不足以確立吹哨者電郵中對校長行為不當的指控。

不過，風波未有完全平息，校委會6月底在張翔反對下通過多個副校任命，事後張翔發聲明批校委會繞過程序直接任命，亦無就副校人選諮詢他的意見。王沛詩則發聲明批張翔就任命知情，亦直指對方任內未有完整管治團隊，「管理問題頻出」。身兼校監的特首李家超介入，6月中成立調研小組，由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，負責協調港大內部溝通。