大熊貓盈盈BB｜家姐露面了　四肢朝天伸脷「打喊露」伸展筋骨

又有大熊貓寶寶消息！自大熊貓盈盈於8月15日誕下一對龍鳳胎後，兩位寶寶一舉一動備受關注，香港大熊貓官方專頁發布最新生活影片，見到家姐睡在床上，張開口伸出舌頭「打喊露」，又雙手雙腳朝天伸展筋骨。網民留言大讚可愛，稱「估唔到家姐熊仔細細，但條脷仔都幾大㗎喎！」



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

海洋公園最新大熊貓龍鳳胎片段可見，家姐四肢朝天伸脷「打喊露」。（影片截圖）

海洋公園最新大熊貓龍鳳胎片段可見，家姐在收水後，身軀現摺疊外皮。（影片截圖）

海洋公園最新大熊貓龍鳳胎片段可見，家姐已出現「熊猫眼」及黑色大腿。（影片截圖）

香港大熊貓官方專頁今日發布家姐最新生活影片，指大家平日覺得家姐害羞，經常用被遮住頭，今日即見到家姐睡在床上，四肢朝天，一邊伸出舌頭「打喊露」，一邊伸展筋骨。

家姐大熊貓特徵更見明顯，「黑眼圈」、黑耳朵已長成，四肢也漸見黑色，小肚腩也愈來愈大。

不少網民留言指十分可愛，稱喜歡家姐的肚腩，又說「估唔到家姐熊仔細細，但條脷仔都幾大㗎喎！」

家姐出生第3日與第14天對比照片，只見牠「黑眼圈」已長成，小耳朵也已染上黑色，身型明顯變胖，身體黑斑也越愈來愈明顯。（香港大熊貓官方專頁ig）

海洋公園日前透露，兩姐弟目前的體重分別為328克及278克，粉紅色的小身軀正慢慢長出黑色斑紋，預料兩周後將會成長至經典的黑白造型。

海洋公園指，兩姐弟的視力及聽力則需要一段時間發育，最快一個月才可觀察世界，最少兩個月才可聆聽聲音，因此牠們仍要依賴母親盈盈，以及專家護理團隊的悉心照料。

大熊貓BB體重變化



出生第一日︰家姐重122克、細佬重112克

出生第一周︰家姐重172克、細佬重168克

出生第二周︰家姐重328克、細佬重278克



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