大熊貓盈盈BB｜對比姐弟剛出生及兩星期照片　細佬再對鏡頭揮手笑

大熊貓盈盈於8月15日誕下兩名可愛的龍鳳胎，出生至今已超過兩星期，二人體重急增，更漸漸長成了熊貓的「黑眼圈」及「小背心」。



香港大熊貓官方專頁今日（30日）公布兩張照片，對比姐弟二人出生第3天及兩星期照片，家姐明顯變「胖」，「黑眼圈」也愈來愈明顯；細佬同樣「黑眼圈」明顯，對着鏡頭揮手微笑。



大熊貓盈盈龍鳳胎IG專頁

家姐出生第3日與第14天對比照片，只見牠「黑眼圈」已長成，小耳朵也已染上黑色，身型明顯變胖，身體黑斑也越來越明顯。（香港大熊貓官方專頁ig）

香港大熊貓官方專頁今日發布新貼文，稱是「大熊貓BB『上色』紀錄」，並貼出家姐和細佬第3天和第13或14天的照片。

家姐出生第3日，舉高雙手讓照顧員協助排便的照片記憶猶新，新的第14天照片，家姐同樣舉高雙手讓人照顧，動作一樣但外觀已大為不同，「黑眼圈」已長成，小耳朵也已染上黑色，身型明顯變胖，身體黑斑也愈來愈明顯。

細佬出生第13日也擺出第3天的「總統式揮手」姿勢，在照顧員照顧下，對鏡頭揮手。（香港大熊貓官方專頁ig）

至於細佬，出生第13日也擺出第3天的「總統式揮手」姿勢，在照顧員照顧下，對鏡頭揮手，露出肉肉的小爪。細佬「黑眼圈」也變得十分明顯。

海洋公園昨（29日）透露，兩姐弟目前的體重分別為328克及278克，粉紅色的小身軀正慢慢長出黑色斑紋，預料兩周後將會成長至經典的黑白造型。

海洋公園指，兩姐弟的視力及聽力則需要一段時間發育，最快一個月才可觀察世界，最少兩個月才可聆聽聲音，因此牠們仍要依賴母親盈盈，以及專家護理團隊的悉心照料。

大熊貓BB體重變化



出生第一日︰家姐重122克、細佬重112克

出生第一周︰家姐重172克、細佬重168克

出生第二周︰家姐重328克、細佬重278克



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