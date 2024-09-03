香港抗戰及海防博物館今揭幕　專題展覽展出東江縱隊抗戰用手槍

香港海防博物館今日（3日）正式改設為香港抗戰及海防博物館，並推出專題展覽「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」，市民明日（4日）起可免費入場參觀。



館內原有四個有關抗戰歷史的展覽廳，會組合成「抗戰主題展覽廳」，透過展出大量歷史圖片及文物，以及多媒體節目，展示抗戰歷史和東江縱隊港九獨立大隊的敵後活動。首個專題展覽則以東江縱隊成員在香港及深圳地區的抗戰歷程為主題，展出多項珍貴展品及歷史圖片影像，包括東江縱隊港九獨立大隊成員在抗戰時所用的布袋、毛氈及手槍等。



香港海防博物館今日（3日）正式改設為香港抗戰及海防博物館。（政府新聞處）

香港海防博物館今日舉行揭幕典禮，正式改設為香港抗戰及海防博物館，並推出專題展覽「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」，市民明日起可免費入場參觀。

現有的四個有關抗戰歷史的展覽廳，包括：「聲影說抗戰」、「日本侵華．攜手抗敵」、「日軍侵港」及「抗日游擊隊與敵後活動」組合成「抗戰主題展覽廳」，透過展出大量歷史圖片及文物，以及多媒體節目，展示抗戰歷史和東江縱隊港九獨立大隊的敵後活動。

市民前往參觀，更可在博物館接待大樓入口位置，見到由港府授予東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀的複製品、與《陣亡戰士名冊一九四一年至一九四五年》名單。

香港海防博物館9月3日正式改設為香港抗戰及海防博物館，並舉行「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」專題展覽開幕典禮。展覽9月4日起開放給予公眾參觀。（政府新聞處）

至於館內首個專題展覽，則以東江縱隊成員在香港及深圳地區的抗戰歷程為主題，展期至明年7月2日。

新展覽展出珍貴展品及歷史圖片影像，包括東江縱隊港九獨立大隊成員在抗戰時所用的布袋、毛氈及手槍、東江縱隊出版的機關報《前進報》（複製品）、1938年11月在香港出版的第一期《大地畫報》，及由漫畫家丁聰創作的《東江百日雜憶》漫畫圖片。

展品也包括由原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍借出的「中國人民抗日戰爭勝利70周年」紀念章，亦有老戰士親述當年戰事的珍貴口述歷史紀錄。

博物館也會由今日起，開展為期一年的「抗戰文物徵集行動」，鼓勵市民捐贈與抗戰及東江縱隊相關的物件及歷史照片等，以供博物館日後籌辦抗戰專題展覽和研究之用。