香港抗戰及海防博物館9.3開幕　首設專題展覽談東江縱隊抗戰事蹟

海防博物館將於9月3日正式改設為「香港抗戰及海防博物館」，並在隨後一日、即9月4日推出首個抗戰專題展覽，公眾屆時可免費入場參觀。



首個抗戰專題展覽主要講述東江縱隊於深港兩地的抗戰事蹟，展品包括「中國人民抗日戰爭勝利70周年」紀念章、東江縱隊港九獨立大隊成員在抗戰時所用的布袋及毛氈、東江縱隊出版的機關報《前進報》、由漫畫家丁聰創作的《東江百日雜憶》漫畫圖片等，亦有老戰士們親述當年戰事的珍貴口述歷史記錄。



海防博物館將於9月3日，正式改設為香港抗戰及海防博物館，並在隨後一日、即9月4日推出首個抗戰專題展覽，公眾屆時可免費入場參觀。（資料圖片）

原為海防博物館 專題展覽免費入場

海防博物館將於9月3日，正式改設為香港抗戰及海防博物館，同日會舉行揭幕典禮暨「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」專題展覽開幕典禮，當日該館會暫停對公眾開放。上述的抗戰專題展覽將於9月4日開放，公眾可免費入場參與。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左）代表博物館接受原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍（右）借出的「中國人民抗日戰爭勝利70周年」紀念章作為展覽展品。（政府新聞處圖片）

展出「中國人民抗日戰爭勝利70周年」紀念章

首個抗戰專題展覽講述東江縱隊於深港兩地的抗戰事蹟，展品包括原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會、以及各民間收藏家慷慨捐贈或惠借的文物，其中有由原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍借出的「中國人民抗日戰爭勝利70周年」紀念章。

這枚紀念章由中央於2015年，以中共中央、國務院、中央軍委名義，向約21萬名抗戰老戰士老同志、抗戰將領、為中國戰勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬頒發此紀念章，以表彰他們的歷史功勳。

新展覽也將展出東江縱隊港九獨立大隊成員在抗戰時所用的布袋及毛氈、東江縱隊出版的機關報《前進報》、由漫畫家丁聰創作的《東江百日雜憶》漫畫圖片等，亦有老戰士們親述當年戰事的珍貴口述歷史記錄。

專題展覽「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」展品之一，為港府授予東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀。（政府新聞處圖片）

展示東江縱隊陣亡戰士名冊

至於博物館內現有的四個有關抗戰歷史的展覽廳則包括「聲影說抗戰」、「日本侵華．攜手抗敵」、「日軍侵港」及「抗日游擊隊與敵後活動」，將組合命名為「抗戰主題展覽廳」。改設後的博物館仍會展示東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀與《陣亡戰士名冊1941年至1945年》名單。

館方今日（27日）舉辦開幕前奏活動，文化體育及旅遊局局長楊潤雄也有出席。他致辭時表示，港府致力推動抗戰歷史和愛國主義教育工作，去年在施政報告已提及設立香港抗戰及海防博物館，重點介紹抗戰歷史。

香港海防博物館今日（27日）舉行香港抗戰及海防博物館開幕前奏活動。（左起）文化體育及旅遊局局長楊潤雄、老戰士李彬、原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍、原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會理事謝祥興和康樂及文化事務署署長劉明光。（政府新聞處）

談到博物館的名字，楊潤雄稱「抗戰」二字彰顯博物館以紀念抗戰歷史、傳承愛國精神為主題，亦蘊含對抗戰英烈的崇高敬意，以及警醒後世珍惜和平；「海防」則象徵博物館位處的鯉魚門海峽地區，自古以來是重要的戰略地點，以呈現香港一直作為國家南大門的守護者，在海防歷史上與國家緊密相連。

香港海防博物館今日（27日）舉行香港抗戰及海防博物館開幕前奏活動。（政府新聞處圖片）