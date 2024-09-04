舊式公屋封氣窗　議員稱街坊感焗促、採光變差　促改防火玻璃矽膠

撰文：林遠航
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1987年或之前落成的公屋，各單位面向走廊處都有俗稱「百葉窗」的小型窗戶，房屋署近日按已生效17年的《消防安全（建築物）條例》，為53條屋邨、共240座樓宇的住戶用防火板封窗。立法會議員楊永杰估計，工程牽涉到過萬個公屋住戶，又指不少居民反映，封窗後感到感促，單位採光亦變差。他建議當局改用防火玻璃、防火矽膠代替。

富山邨電梯早前貼上告示交代封窗工程，有關工程將於2025年分階段進行，費用全免。（資料圖片/郭梓謙攝）

九龍中立法會議員楊永杰今日（4日）在港台節目《千禧年代》表示，在首條用防火板封窗的富山邨，居民對防火板都有意見，包括封窗後感到感促，單位採光亦變差。

九龍中立法會議員楊永杰。（資料圖片/廖雁雄攝）

議員：居民轉打開大門通風　令封窗成效低

楊永杰表示，明白封窗是為了保障安全，防止火警發生時，有濃煙入屋，但提到，百葉窗對公屋住戶十分重要，因為可以促進通風對流，又指有居民封窗後因感到感促，反而打開大門作通風，變相令封窗成效降低。

他又稱，公屋單位不大，封窗後會令單位採光亦變差，故已建議署方改用透明的物料，包括防火玻璃、防火矽膠，作為折衷方案，而署方表示會再作研究。

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