舊式公屋｜房署按消防條例封氣窗　富山邨街坊：你封咗我點唞氣？

1987年或之前落成的公屋，各單位面向走廊處都有俗稱「氣窗」的小型窗戶。房屋署近日突然通知指，將按17年生效的《消防安全（建築物）條例》，於今年9月起，將為住戶展開免費工程封窗。



其中位於鑽石山斧山道的富山邨亦被涵蓋，有住戶指難以理解安排，質疑以《消防條例》為由不合理，稱當年「你唔講嘅點解，依家先嚟？」；也有住戶指，十年前入住已因安全問題封窗，對今次工程無感覺。《香港01》正向房屋署、房協查詢。



富山邨電梯今日貼上告示交代封窗工程，有關工程將於2025年分階段開展，費用全免。（郭梓謙攝）

消防條例2007年生效 有居民不滿今封窗 「點解依家先嚟講？」

居於富山邨逾三十年的陳先生表示，單位窗戶一直保持原有模樣，了解到房屋署的氣窗工程後，他馬上表示不滿，「窗攞嚟唞氣㗎嘛，你封咗我點唞氣？」、「氣窗氣窗，無理由封咗佢㗎嘛？！」

陳先生續指，氣窗原意就正是為了通風，如果單位封窗，只要不打開門，便沒有空氣對流，「好簡單嘅道理，唔駛要專家、唔駛要教授，好簡單！」

《消防安全（建築物）條例》於2007年7月1日生效，對於房署以《消防條例》為由封窗，他斥做法無理，「好好笑囉，唔好玩啦大佬」，反問當年「你唔講（消防條例）嘅點解，依家先嚟？」

至於被問到有人或關注私隱問題支持工程，陳先生就認為，若個別住戶認為有問題，「佢拉返布咪得」，但今次當局單方面決定實在難以接受，又認為事件可算「投訴無門」，完全不同意有關工程，「我哋唔係搞事，畀返啲有嘅嘢我哋先得㗎！」

居於富山邨逾三十年的陳先生表示，對有關安排難以理解，又斥房署既然援引《消防條例》，當初單位為何要設計氣窗？（何穎賢攝）

有街坊早已自行封窗 擔心被外人無故打擾

至於另一位街坊廖先生就指，10年前搬入單位時，「聽啲人講話，好多人行嚟行去，古靈精怪咁，驚佢抆嚟睇、掉嘢入嚟」，所以選擇以夾板自行封窗。

他又說，今次工程對單位無影響，故沒有感覺。至於通風問題，他說，「如果有咩事就開咗度門拉鐵閘通風」。

10年前搬入富山邨的廖先生則透露，當初入伙已因安全問題自行封窗，今次工程無甚影響。（何穎賢攝）

封窗工程明年起分階段安排 費用由房署負責

房署於富山邨電梯張貼告示交代指，按《消防安全（建築物）條例》，將於2025年起，分階段安排工程，以防火板圍封所有單位面向走廊的通風扇窗。

有關工程免費也無須入屋，而本身若有改裝或加裝額外掩窗，在不影響下亦不需拆除。通告又指屆時或有小部分鐵閘邊框需切割，惟不影響功能。

另外，房署也會在走火樓梯更換或增設防火門、豎防火牆等。