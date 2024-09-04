颱風摩羯｜港燈啟動惡劣天氣應變方案　增派人手候命及準備發電車

颱風摩羯即將在香港400公里範圍內掠過，並增強成超強颱風。港燈今日（4日）公布，為確保59萬名客戶的電力供應正常，將啟動惡劣天氣應變方案，三方面的應對措施，包括南丫發電廠增派人員留廠營運及維修，部份則在港島多區候命以便現場搶修電站，並準備多輛緊急流動發電車，以及加強支援客戶緊急服務熱線等。



燃氣發電機組L12，以及正在興建的L13機組。建築物的地基高度，已採用主水平基準(PD)+7.0米的規格，減低因惡劣極端天氣而水浸的可能性。（港燈圖片）

隨着颱風摩羯逐漸迫近香港，港燈表示汲取之前應對惡劣天氣和颱風來襲的經驗，已更新應變方案，並設立更詳細的指引，啟動三方面的應變措施，包括發電系統、輸配電系統及客戶緊急支援，以確保港島和南丫島超過59萬名客戶的電力供應正常。

啟動額外的發電機組 增派人員留南丫發電廠

首先發電系統方面，港燈會啟動額外的發電機組，以便有需要時可快速增加系統的輸出電量，應付突如其來的變故對發電量的需求。一旦天文台懸掛3號強風信號，南丫發電廠會增派額外人員留廠負責營運和維修工作，避免海上交通停止運作帶來影響。

此外，南丫發電廠內早前落成投產的燃氣發電機組L12，以及正在興建的L13機組，其建築物的地基高度已採用主水平基準(PD)+7.0米的規格，即可減低因惡劣極端天氣而水浸的可能性。

港島各區待命隨時搶修 準備多輛緊急流動發電車

至於輸配電方面，港燈早前已對水浸風險的沿岸和山邊電站，完成防洪提升工程，包括提升主要電力設備和地面的高度、加裝閉路電視、防水閘門、排水泵，水浸監察和警報系統等，確保加強抗洪擋災能力。加上港燈輸配電網絡，主要由地底電纜組成，並利用電纜隧道輸電至港島，因此受天氣或外在環境因素影響的機會較低。

一旦客戶電力受影響，港燈會加派工程人員和承辦商，在港島各區待命，第一時間到現場搶修。多輛緊急流動發電車亦可調配到現場，提供臨時電力，再配合流動指揮中心，更有效率地應對事故。

增強客服熱線 與區議會及關愛隊緊急溝通

為客戶提供緊急支援，港燈系統控制中心24小時監察及控制整個電力系統，在惡劣天氣和颱風來襲期間，除了加派人手監察系統，亦會加強支援客戶緊急服務熱線電話。

中文熱線︰2555 4999

英文熱線︰2555 4000



此外，社區聯絡和支援方面，港燈早前已與港島四區，及負責南丫島事務的民政事務署，分別設立「24小時緊急事件短訊群組」溝通平台。當遇上與電力相關的問題，可透過通訊平台第一時間交換訊息。而港燈亦與港島的區議會和關愛隊，保持緊密溝通，盡力提供協助和支援。