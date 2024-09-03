國泰A350停飛｜林世雄：關注事件　指示國泰、民航處、機管局跟進

國泰航空的空中巴士A350航機引擎零件故障，已停飛檢測及維修，有15架需更換零件。正在歐洲訪問的運輸及物流局局長林世雄今日（3日）在Facebook指，指示局方人員向國泰航空、民航處及機管局表達需繼續跟進事件，一方面秉持航空安全的最高標準，另一方面盡量減低對旅客的影響。他指，國泰航空為安全起見，已完成檢查旗下A350機隊全部運作中的航機，及正為有需要的航機更換引擎零部件。



國泰A350-900客機。(國泰航空網頁圖片)

國泰航空已檢查旗下A350機隊全部運作中的航機

林世雄表示，非常關注國泰航空A350航機引擎零部件故障事件，表示民航處會繼續與國泰航空及相關民航監管機關保持緊密聯繫，作出適當跟進，確保航空安全。

民航意外調查機構(AAIA)已依據《香港民航（意外調查）規例》（第448B章）並參考國際民航組織的標準，對昨日（2日）凌晨從香港出發前往蘇黎世的航機引擎零部件故障事件展開調查，冀提高航空安全及避免同類事件再次發生。