國泰A350停飛｜工程師：零件有各自維修方案 非每項需定期檢查

國泰航空周一（2日）發現一架空中巴士A350客機有引擎零部件故障，經檢查全部48架有15架有同樣問題，由於正等待部件從海外抵港，昨日至周五有多班航機需要取消。



路透社引述知情人士指，故障的引擎零部件為燃油噴嘴（Fuel Nozzle）。有航空工程師表示，飛機引擎十分可靠，而各零部件在設計時已有各自維修方案，「唔係話每一粒螺絲、部件都要定期檢查」。



圖為2018年5月3日，國泰首架A350-1000於空中巴士（Airbus）總部所在的法國圖盧茲（Toulouse）進行試飛。（國泰航空網站圖片）

香港工程師學會航空分部副主席詹永年今日（4日）在港台節目《千禧年代》表示，飛機引擎是複雜機器，在設計時已考慮維修標準及要求，但很多時都要在引擎正式運作後，在例行檢查發現的問題，再反饋維修方案之中。

路透社引述知情人士指，故障的引擎零部件為燃油噴嘴（Fuel Nozzle）。詹永年解釋，該部件視乎機型，一般一架飛機有10多至20個，主要作用為霧化燃料，並傳送到引擎的燃燒室，確保燃燒效能。至於該部件有否定期檢查的需要，他表示要視乎不同客機的維修方案。

詹永年：飛機起飛前後有例行檢查 引擎一般十分可靠

詹永年又解釋航空公司的維修檢查程序，指一般飛機在起飛前及降落後都有例行檢查，以確認飛機有否不尋常情況，但他強調，飛機引擎十分可靠，而各零部件在設計時已有各自維修方案，「唔係話每一粒螺絲、部件都要定期檢查」，而是要視乎情況決定。

詹永年又強調，飛機遇上故障時，是否需要折返，有嚴格的既定程序，指當機師發現警起告燈亮起，會按手冊決定是否要折返，過程中亦會與航空公司保持溝通。

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詹永年又指，一般涉及飛機硬件的調查都會有三個方向，包括設計、生產、維修，以尋找問題根源，但強調航空事故調查一般都不會只針對單一零件，而會退後一步，調查有關機制、程序有否合乎預期。

被問到今次事件會否反映全球A350都有同樣問題，他表示，仍有待調查，提到今次國泰機隊的檢查結果，會送到引擎製造商勞斯萊斯，及其所屬民航局，即歐洲航空安全局，指他們將檢視有關數據，確認問題背後成因。