颱風摩羯｜康文署因應天氣考慮封泳灘 市民玩水可罰2000元囚14日
撰文：任葆穎
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颱風摩羯吹襲本港，康文署今日（4日）提醒，會因應天氣變化情況，考慮暫時封閉泳灘。如巿民在泳灘封閉期間進行水上活動可被檢控，一經定罪，違例者最高可被罰款2,000元及監禁14日。
▼2023年10月 颱風小犬▼
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康文署示，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，呼籲市民在惡劣天氣下應遠離岸邊，切勿前往泳灘進行水上活動，以免危及個人及救援人員的安全 。
康文署會因應天氣變化情況，考慮暫時封閉泳灘。如巿民在泳灘封閉期間進行水上活動可被檢控，一經定罪，違例者最高可被罰款$2,000及監禁14日。市民切勿以身試法。
天文台指，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域，本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會至少維持至明日正午十二時。
天文台又指，若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料明日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在明日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。
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