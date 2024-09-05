國泰停飛A350｜英媒：初步發現引擎輸油管有孔 空巴不擬全球檢查
撰文：蕭通
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國泰航空9月2日公布，發現旗下機隊中的空中巴士Airbus A350航機，有部份的引擎零部件有故障，故停飛檢查及維修，並取消該機型多個航班。路透社報道，空中巴士公司及引擎製造商英國勞斯萊斯（Rolls-Royce），預定會於9月5日向已採購同型飛機的航空公司發簡報，估計將表示無需立即進行全球檢查，以紓緩外界憂慮。
報道引述消息人士稱，初步調查發現，為XWB-97引擎噴嘴供油的軟管穿孔。香港的調查預計將重點關注穿孔是否造成燃油洩漏的根源，抑或是由其他問題引起。到目前為止，未有其他航空公司報告輸油管受損問題，部份公司已自行啟動檢查，但部份表示正等待勞斯萊斯的澄清。
路透社9月4日引述知情人士稱，已購入同型A350-1000客機的航空公司，料獲通知無需進行全球檢查。不過，相關消息尚未獲空中巴士、勞斯萊斯證實。
報道引述消息稱指出，空中巴士及勞斯萊斯認為，國泰發現的問題屬獨立事件，但對於相關公司認為無需進一步調查，是否採納仍視乎監管機構。
路透社指出，目前尚不清楚歐洲航空安全局（EASA）的決定，即會否建議航空業界採取進一步行動。局方發言人表示，現階段沒有進一步評論，因仍在進行評估。
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