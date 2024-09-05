考車路試排期｜最長輪候8個月　申訴署倡運輸署增人手及考試中心

駕駛考試輪候時間愈來愈長，考生隨時需輪候近一年。申訴專員公署今日（5日）公布主動調查報告指，過去12年駕駛路試數目有所上升，但目前考生最長要輪候約7至8個月，情況不理想。

申訴專員公署指，運輸署在2016年取消非商用車輛路試訂立82天輪候日數、以及制訂95%達標率的服務承諾，署方認為，輪候時間是讓部門及市民監察工作效率、調撥及優化資源的重要指標，建議處方恢復為路試設訂達標率的做法。

報告建議運輸署更積極研究透過人力資源及開闢新考場增加路試數目，例如考慮安排考牌主任在周末額外工作，研究在交通流量不太繁忙的地點，包括新界及離島等遠離市中心或住宅區的地段，設立更多及分佈更廣的駕駛考試中心進行路試，長遠考慮在可行情況下以新設立的駕駛考試中心取代目前設於市區交通繁忙地段的考試中心。



申訴專員陳積志9月5日宣布完成運輸署有關駕駛考試的安排的主動調查行動，並向運輸署提出12項主要改善建議。（梁鵬威攝）

申訴專員公署指，疫情期間，運輸署因應防疫及社交距離措施，曾六度暫停駕駛考試，導致部份較熱門的非商用車輛考試項目，輪候時間曾長達一年。

而駕駛路試的上訴個案數目近年呈上升趨勢，已由2017年的192宗，升至去年的380宗，反映市民對考試安排的不滿增加。例如有市民便投訴質疑運輸署，禁止考試車輛以行車記錄儀記錄考試過程。

籲增路試供應減輪候時間

申訴專員公署建議，運輸署應盡力提高路試的供應，確保路試的輪候時間得以縮減。例如可考慮安排考牌主任額外在周末額外工作，進一步提供更多駕駛路試數目。

運輸署早前曾稱物色合適用地設駕駛考試中心，公署認為若成功縮短路試輪候時間，新考試中心在可行情況下，可取代現時市區交通繁忙地段的考試中心。

研路試車輛引入攝錄系統

申訴專員公署並指，內地及部份國家已運用攝錄裝置記錄駕駛考試過程，並讓考生申請翻看相關攝錄記錄，以提出上訴；甚至已採用電子系統評核駕駛考試。

因為公署認為運輸署應順應社會步伐，檢討現時禁止駕駛路試攝錄的安排，建議考慮引入攝錄系統蒐集數據，以便考牌主任解釋專業的評核結果，同時提高當局處理考生上訴及覆核的效率。

此外，公署認同保障個人私隱非常重要，建議運輸署亦要研究妥善管理及保存相關錄影資料，包括個人資料。，並應與持份者溝通及回應關注。

檢視學習駕駛執照有效期

考試安排方面，申訴專員公署指，路試輪候時間在疫情期間曾升至約一年，目前亦要輪候約7至8個月，因此學習駕駛執照12個月有效期、駕駛考試表格18個月有效期，並不切合實際情況。

公署指，除非運輸署能在短期內，縮減路試輪候時間至近10年前約82日的水平，否則學習駕駛執照及考試表格的有效期，或會間接增加考生的時間及費用成本，建議當局應檢視有效期的長度。

申訴專員公署就駕駛考慮展開主動調查（資料圖片）

公署向運輸署提出12項改善建議：

．更積極研究透過靈活調配人力資源，例如考慮安排考牌主任在周末額外工作，以進一步增加駕駛考試數目；

．積極研究增加考試場地，例如在遠離市中心及住宅區的合適地段，設立更多及分布更廣的駕駛考試中心，以進一步增加駕駛考試數目；

．着力檢視四個試行直接報到安排的考試中心的經驗；

．若上述試行安排反應正面，應積極研究在可行情況下擴展相關安排至其他考試中心；

．檢視並認真考慮恢復為非商用車輛路試訂定服務承諾，包括輪候日數的達標率；

．盡快為考牌主任於路試期間即時撰寫備註的工作制訂指引；

．檢討現行禁止路試進行攝錄的規定；

．若檢視後認為可以實行攝錄路試，在引入為路試而設的攝錄系統或記錄裝置的過程中，應一併研究保障個人私隱的措施，並與相關持份者持續溝通；

．長遠而言，應進一步考慮探討能否利用高新科技（如電子考核系統）協助考牌主任評核考生的駕駛考試路試表現；

．認真檢視學習駕駛執照及駕駛考試表格的有效期；

．盡快採取合適措施，避免私人駕駛教師因租借應試車輛的編排太過緊迫，而出現多於一名考生在同一個考試時段登記使用相同車輛參與駕駛路試的情況；以及

．加強駕駛考試中心的場內管理，並與私人駕駛教師業界就其監察員工運作的工作保持溝通；確保駕駛路試有序而公正公平地進行。

