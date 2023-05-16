易通行｜被指感應不到「司機卡」屢現甩轆　運輸署與的士業界試車

不停車繳費服務「易通行」再現漏洞！因運輸署部署失當，推遲到本月7日方在青沙管制站實施的「易通行」，推行後又屢現資訊混亂、懷疑車牌被盜用，甚至離奇扣帳等事故。據的士業界透露，近日不少的士司機經過青沙管制站時，感應器對的士上的「司機卡」零反應，只能偵測到「車輛貼」，即是行車費要由車主「埋單」。這個原意為方便商用車司機而設的「司機卡」，既要的士司機破費120元買卡，每次交更還要向車行核實車主「代繳」的行車費，增添業界麻煩。



的士業界稱，運輸署已知悉相關問題，今日（16日）聯同業界在青沙管制站試車，找出問題所在。業界指，「易通行」未來兩個周日將分別擴展至城門隧道及獅子山隧道，屆時會有新界的士（綠的）加入使用，冀盡快解決問題。



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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在「易通行」服務下，的士屬商用車類別，車主或車行可安裝「司機卡」放入「底座」，並配合車上已安裝的「車輛貼」，的士行經收費政府隧道時，系統可偵察「司機卡」並從司機的「易通行」戶口所綁定的付款帳戶中收取隧道費，收工時則需把「司機卡」取回，留給下一更司機放置自己的「司機卡」。

「易通行」只感應到「車輛貼」要車主扣錢

不過，自本月7日青沙管制區實施「易通行」後，有不少的士司機映「易通行」系統未能感應到「司機卡」，因此司機戶口未能扣帳，最終只能感應的士的「車輛貼」，即是在車主戶口扣帳，並由司機每次交更都要找車主核數，需花耗更多時間，對的士司機造成不便。

車行有一成的士扣帳有問題 建議按車牌開戶

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，以其管理的1,000架的士為例，至今共接獲800多宗相關扣帳問題的反映，約一成車遇到類似問題。他說，因部份車主或不在香港，未能及時處理司機扣帳事宜，昨天已與運輸署開會，建議對方按車牌開設戶口，讓的士司機在不驚動車主情況下付隧道費。

「易通行」5月21日會擴展至城隧、5月28日在獅隧推行，周國強坦言擔心會再有問題，但近日見運輸署已不斷優化，「司機卡」問題也正在減少。他冀政府在推行同類措施時多聆聽業界聲音：「（政府）自己有自己主見，操作方面唔同業界探討，甩轆、肉酸大家都唔想。」

疑舊款的士天線太貼「司機卡」致失靈

就「司機卡」感應問題，運輸署今日約見業界，於尖山隧道測試約4小時。到場參與測試的的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，今日派出12輛的士，分批通過隧道、來回測試，最終約有兩、三架的士有感應問題。他預計，由於新款混能的士擋風玻璃較闊，容易偵測，但本港仍有為數不少的舊式「金豐」的士，車身有天線等裝置，太接近「司機卡」，或令感應器偵測失靈。

吳續稱，運輸署及「易通行」公司近日亦有技術上調整，今次聯同運輸署測試，主要研究「車輛貼」、「司機卡」卡座擺放位置，冀找出最適當位置。他稱所有科技改變均需要時間適應，「都仲係有啲問題，業界會盡量配合，唔希望再見到唔清晰、扣唔到、唔顯示等情況。」