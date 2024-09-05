颱風摩羯｜將掛8號風球　梁榮武料威脅不及山竹　今晚起東面當風

「摩羯」增強為超強颱風，預計今晚至明早在本港西南300公里左右掠過，天文台表示，會考慮在今日（5日）下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號。前天文台助理台長梁榮武表示，與2018年山竹、2017年天鴿等極端情況相比，摩羯「威脅唔係咁大」，但強調她仍是超強颱風，又估計香港東面、「開揚」地方，包括鯉魚門、杏花邨等，今晚起會較大風。



香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

香港氣象學會發言人梁榮武今日在港台節目《千禧年代》分析，與2018年山竹、2017年天鴿等極端情況相比，摩羯「威脅唔係咁大」，但強調摩羯仍「非常強」，預計會一直保持超強颱風、中心風力逾時速200公里的強度。

他又解釋摩羯可一直保持強度的原因，指今年南中國海海水異常溫暖、南半球帶充足水份的氣流捲入摩羯、高空風切變不顯住，都是摩羯增強的有利條件。

本港今晚至明早轉吹東風 香港東面將較為當風

不過，他指較為放心的是，摩羯現時離香港有390公里，估計最接近香港時，仍有至少300公里距離，仍「相當遠」，但強調摩羯是一個很強的颱風，為保障生命財產安全，掛八號「值得考慮」。

被問到移動路徑有何變數，梁榮武形容，摩羯的路徑較為「平鋪直敍」，因為天氣變數不大，唯一值得一提的是，其移動速動相當緩慢，相信未來24小時都會以時速12公里移動，笑言「如果係氣象發燒嗰啲人呢，可能會覺得好悶呀，等極都未等到風起」。

不過他提醒，現在摩羯位於香港東南面，本港今日大部分時間吹偏北風，但到今晚至明早，會轉吹東風，市民屆時感受到的風力「會再強啲」。他又估計，香港東面「開揚嘅地方」，西貢、大埔、杏花邨、鯉魚門等地，會較為當風。

天文台曾預言今年有五至八個颱風 梁：「未必唔會達標」

天文台今年三月曾預測，今年全年有五至八個颱風進入本港500公里範圍。被問到是否「不似預期」，梁榮武解釋，颱風通常在西太北洋生成，要進入南中國海，需要受到高壓脊驅使，「但係今年高壓脊退縮咗喺太平洋較東嘅地方，所以當颱風行到高壓脊西面邊緣嘅時候，它就轉咗彎上去北面」，故今年不少颱風未有進入南中國海，而是前往日本。

但他補充，根據天文台預測，此情況在餘下風季會有改變，「未必唔會達標」，又認為該數字作為長遠預測，應作為參考。

天文台地球天氣網頁

摩羯9月4日連升三級至超強颱風，風眼組織緊密。（Tropical Tidbits網站圖片)

▼9月5日（星期四）颱風消息▼

9月5日上午7時，超強颱風摩羯集結在香港之 東南偏南約390公里。（天文台圖片)

超強颱風摩羯預測的位置和強度。(天文台圖片)

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