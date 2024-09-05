颱風摩羯｜「摩眼」現形　增強至超強颱風　改8號風球一條件達成

【天文台／摩羯／超強颱風／8號風球／3號風球】「魔風」熱帶氣旋摩羯進入南中國海後急速增強，周三（4日）一日內由強烈熱帶風暴連升三級，到午夜增強至超強颱風，「摩眼」現形，風眼組織緊密；摩羯採取較接近華南沿岸路徑移動，天文台預測中心附近最高持續風速，到今晚（5日，星期四）將上升至時速205公里。



天文台周三指若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料今日稍後本港的風力將進一步上升，有可能需要在今日下午至晚上改發8號或以上風球。摩羯增強至超強颱風已符合一條件，最新預測移動路徑圖也顯示，摩羯會在今晚8時左右，逼近香港以南約300公里，屆時也是風力最強勁時間。



摩羯9月4日連升三級至超強颱風，風眼組織緊密。（Tropical Tidbits網站圖片)

預測摩羯今晚8至深夜以最強風力掠過本港以南300公里

天文台今日凌晨0時（周三午夜）表示，摩羯已由強颱風增強為超強颱風，中心附近最高持續風速為每小時185公里，集結在香港之東南約430公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並繼續增強。

天文台最新預測移動路徑圖也顯示，摩羯將繼續增強，在未來數小時由東向西進入本港400公里範圍，之後沿西北偏西移動，更逼近珠江口，料會在今晚8至深夜，在本港以南約300公里掠過，預測其時中心附近最高持續風將上升至時速205公里。天文台料到周五晚上，摩羯與香港保持300至400公里，直至周五深夜登陸雷州半島，才離開香港400公里警戒範圍及逐潮減弱。

熱帶氣旋摩羯9月4日深夜增強為超強颱風，在9月5日00:00集結在香港之東南約430公里。(天文台圖片)

改8號風球2條件：摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強

3號風球現正生效，天文台周三表明至少維持至今日中午，並預告有可能需要在今日下午至晚上改發8號或以上風球，但要合符兩條件——若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，因這會導致今日稍後本港的風力將進一步上升。

目前摩羯已升級至超強颱風，並會持續增強，其一條件達成；所以除非摩羯採取較偏南路徑路移，否則改發8號風球提高。

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不過天文台今日凌晨0時更新的九天天氣預報，並未明顯提升今明兩日風力，維持今日吹東至東北風5至6級，稍後離岸及高地達8級，明日轉吹東至東南風5至6級，離岸及高地達8級。預測有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有非常大浪及湧浪。

6至7級為強風，即3號風球風力；8及9級為烈風，即8號風球風力。

天文台9月5日凌晨0時更新香港九天天氣預報，維持預測本港今日吹東至東北風5至6級，稍後離岸及高地達8級。（天文台圖片)

由於摩羯逐漸逼近華南沿岸，昨日黃昏出現打風限定現象，整個天空在一段時間染紫，變成「紫昏」，吸引不少人拍攝。

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