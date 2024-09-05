颱風摩羯｜料300公里外掠過　烈風圈甚大　憑沙灘波論知風向變化

天文台預告會考慮在今日（5日）下午6時20分改發8號風球。超強颱風摩羯進入南中國海北部後「爆seed」，強度持續增加，中心附近最高持續風速今早已增至時速210公里，天文台預測會增至時速220公里。



天文台預計摩羯今晚至明早（6日）在本港西南300公里左右掠過，今早8時其風速超過每小時33海浬（超過61公里，烈風）的半徑範圍為180海浬（333公里），即烈風圈將覆蓋本港大部份地方。由於將會「西登」，本港大部份地方將「食到應」。



天文台建立一套「豬腰」理論，可評估本港吹強風概率，「沙灘波」理論則可知颱風下風向變化。



9月5日早上8時衛星圖像顯示超強颱風摩羯風眼位於香港東南偏南約400公里。(天文台圖片）

天文台料摩羯會在今明兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。超強颱風摩羯超「爆seed」，在清晨5時，中心附近最高持續風速今早已增至時速205公里，其後逐步升至210公里， 天文台預測到明早（6日)8時，更會達220公里。

9月5日上午11時超強颱風摩羯集結在香港東南偏南約380公里。(天文台圖片)

超強颱風摩羯預測的位置和強度。(天文台圖片)

天文台預測摩羯會在本港西南300公里左右掠過，看似甚遠，不過天文台為船舶提供的熱帶氣旋警告資料，在今早8時，摩羯系統風速超過每小時33海浬（61公里，烈風）的半徑範圍已達180海浬（333公里），香港由南至北約44公里，故此當摩羯最接近時，烈風將大約覆蓋全境。

超強颱風摩羯的暴風圈範圍

香港天文台（9月5日早上8時）

．風速超過每小時33海浬（61公里）之半徑範圍：180海浬（333公里）。

．風速超過每小時47海浬（87公里）之半徑範圍：90海浬（167公里）。

．風速超過每小時63海浬（117公里）之半徑範圍：60海浬（111公里）。

．海浪超過2米之半徑範圍：240海浬（444.5公里）。



中央氣象台（9月5日早上10時）

．七級風圈半徑：東北方向300公里；東南方向300公里；西南方向350公里；西北方向350公里

．十級風圈半徑：東北方向140公里；東南方向140公里；西南方向140公里；西北方向140公里

．十二級風圈半徑 東北方向80公里；東南方向80公里；西南方向80公里；西北方向80公里



2009年颱風「巨爵」影響香港期間利用曲線預測有50%機會於橫瀾島吹強風的起始及終結時間，可見與實況相差約三小時。藍線是巨爵的預測路徑。（天文台圖片）

「豬腰」理論評估本港吹強風概率

天文台在評估熱帶氣旋對香港影響時，會參考一個「豬腰」概率。它代表了地圖上的一個特定區域：當熱帶氣旋進入這個區域時，香港某地點便可能會吹起大風。上圖一是一個颱風(指颱風、強颱風或超強颱風級別)襲港時，有五成機會於橫瀾島引起強風(即6級風力)的「區域」。

只要把曲線放在風暴的預測路徑之上，便可以估計風暴何時會為橫瀾島帶來強風，以及風勢何時開始減弱。下圖是30%、50%及70%的曲線。其中70%的概率曲線表示當有颱風進入該區域時，橫瀾島會有70%機會吹強風。

「豬腰」與「沙灘球」

颱風影響香港期間有30%，50%及70%機會於橫瀾島吹強風的概率曲線。（天文台圖片）

摩羯將西登 「沙灘波」理論看風向變化

熱帶氣旋於香港東邊或西邊登陸，對本港天氣的影響可以有很大的分別，例如熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低。但如果熱帶氣旋於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。若適逢月相是新月，天文大潮有機會加劇風暴潮造成的水浸威脅。

摩羯將會西登，哪麼香港的風向變化如何？天文台就有一個「沙灘波」說明。

熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向（天文台圖片）

當風暴集結在香港的西南時，橫瀾島是比較當風的。為了斷定風向，需要使用一個稱為「沙灘球」的工具。當一個風暴集結在香港的西南時，例如在海南島附近，橫瀾島會吹東至東南風。

摩羯現時位於香港東南偏南，將向西北偏西移動，往廣東西部雷州半島至海南島海口市一帶，因此本港今日將由目前吹清勁至強風（5至6級）程度東至東北風，逐漸增至吹烈（8級）風程度的東至東北風，明日轉吹清勁至烈風（7至8級）的東至東南風，海有非常大浪及湧浪。