颱風摩羯｜傍晚放工時間市面平靜　離島居民未憂超市搶購

熱帶氣旋摩羯增強為超強颱風，香港天文台將於傍晚6時20分掛8號風球。正值放工時間，《香港01》記者直擊各區情況，暫時市況平靜，亦未有大風雨。有趕回離島的市民表示已經做好防風措施，並不擔心超市搶購。



受超強颱風摩羯影響，天文台預測，今日（9月5日） 大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。（陳永武攝）

記者在中環碼頭所見，傍晚5時有市民搭船返回長洲島，正快步跑入碼頭搭船。亦有市民持續健身跑步，但人流正在逐步減少。

鄭生說長洲之前有過水浸，但相信今次不會很嚴重，且家人已經做了準備措施。（香港01直播畫面）

鄭先生收工後準備搭船返長洲，他認為碼頭安排合理，不會擔心因掛了8號風球就難回家。問及會否擔心超市食物被人搶購，「打風只係一日半日，唔會過於擔心，沒有準備食物。」他又說長洲之前有過水浸，但相信今次不會很嚴重，且家人已經做了準備措施。

楊小姐正準備搭船去坪洲，她認為相比以往，今次較早就收到了打風通知。（香港01直播畫面）

楊小姐正準備搭船去坪洲，她認為相比以往，今次較早就收到了打風通知。她說公司安排提早收工，已提前買了即食麵等物資，計劃和家人一起應對颱風。

《香港01》記者在旺角所見，市面平靜，人流正常。茶飲店繼續有人排隊，但女人街排檔已經準備收檔，商鋪正在做防風準備。

而尖沙咀文化中心對出巴士總站有小量市民排隊，有市民表示公司早兩個小時放工。現場風力不算強勁，附近人流以遊客為主，富豪雪糕車亦有人幫襯。

在最當風的杏花邨，傍晚5時45分時，風力就較為強勁，有家長帶同小孩追風看浪。