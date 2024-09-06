國泰A350引擎故障｜民航處：歐洲航空安全局緊急指令檢查A350航機

國泰航空本周一（1日）前往蘇黎世的A350航機發現引擎零部件故障，為全球首例。民航處今日（6日）表示，接到國泰通知後，一直積極作出跟進，經民航處和國泰航空向有關當局提供事件調查和引擎零部件檢查資料後，歐洲航空安全局於今日早上（歐洲時間9月5日晚上）發出緊急適航指令，要求配備相關引擎的A350航機進行檢查。有關指令適用於國際間所有營運中配備相關指定型號引擎的A350航機的航空公司。



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民航處表示,，事件發生後，一直積極作出跟進，包括與航空公司保持緊密聯繫，向其提出監管建議；民航處亦主動聯絡及通報相關單位，包括歐洲航空安全局（即A350航機設計國的民航監管當局），以及涉事飛機和引擎製造商等，協調國泰航空提供相關引擎零部件檢查結果及數據，並於周三（4日）與歐洲航空安全局進行線上會議，討論調查方向。

處方表示，歐洲航空安全局於今日早上（歐洲時間9月5日晚上）發出緊急適航指令，要求配備相關引擎的A350航機進行檢查；由於國泰航空早前已主動作出積極的預防措施，因此已符合該緊急適航指令的要求。

民航處稱高度重視航空安全，會確保所有進出香港的A350航機符合有關緊急適航指令的要求，亦會繼續與相關單位，包括歐洲航空安全局和飛機及引擎製造商保持緊密聯繫，密切跟進後續的調查進度和工作，適時作出進一步行動，以確保航空安全。