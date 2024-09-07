何永賢：未來公屋單位不少於280平方呎　滿足港人願望「住大啲」

房屋局及房委會本周一（2日）公布，推出以居民為本的幸福設計指引，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新的參考和設計依據。房屋局局長何永賢今日（7日）在港台節目《星期六問責》表示，資助房屋於2026至2027年度，不會再提供面積少於26平方米單位，同時面積少於26平方米的綠置居單位已售罄，期望可滿足港人的願望「住大啲」。



▼2024年4月17日 「綠置居2023」截止日▼



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面積少於280平方呎綠置居單位已售罄

何永賢表示，已將資助房屋面積「封底」，2026至2027年度不會再提供面積少於26平方米單位（即約280平方呎）；同時面積少於26平方米的綠置居單位已售罄，今期的啟德項目仍有180方呎單位，亦是最後一批。她期望可滿足港人的願望「住大啲」。

不過，幸福設計指引並未提及增加居住面積，何永賢強調未來10年的土地供應充足，需盡快提速、提量、提效及提質，工作重點包括改善輪候時間。她透露，人工島及北部都會區的規劃中，公營房屋的單位已預留10%的面積增長。

2024年9月2日，公屋幸福設計指引出爐，房屋局局長何永賢介紹。（資料圖片／陳葦慈攝）

下周四舉辦研討會公布詳細指引 內地代表出席

何永賢續指，幸福設計指引涉及公營房屋的提質，期望做到公屋暖萬家，因此設計概念可分成4個組別，包括促進活力健康的綠色生活；跨代共融、樂齡安居；家社互聯；及增值上流。當局下周四會舉辦研討會公布詳細指引，屆時北京、杭州及深圳等地代表將會出席，分享如何營造幸福感。

何永賢並說，隨着時代的進步，房屋署會定時更新指引，在恒常支出內制訂及更新指引，並毋需額外成本。「時代會進步，幸福感係會進步。」

2024年9月2日，公屋幸福設計指引出爐，圖為幸福小聚模擬設計。（房屋局圖片）

9月2日，公屋幸福設計指引出爐，圖為流動服務區。（房屋局圖片）

收集3千居民意見整理8大幸福概念

何永賢又指，目前部份舊屋邨的空間足夠，但設施老舊，當局在制訂幸福設計指引時，團隊走訪全港17區共26條屋邨，收集約3,000名居民的意見，並與跨專業顧問團隊合作，整理出8大幸福概念。

翻查資料，幸福設計指引共有8冊，涵蓋8大幸福概念，包括活力健康、綠色生活、樂齡安居、跨代共融、家社互聯、城市連結、增值上流和地方形象，以及一本空間指南。