簡約公屋｜房屋局推特別津貼　二人家庭遷入新界　獲5850元津貼

搬屋會帶來很多意想不到的開銷，房屋局今日（3日）推出簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃，為成功申請、並入住首八個落成的簡約公屋項目的住戶提供津貼，減輕他們的開支壓力，相關津貼亦不限用途，住戶可靈活運用。



至於津貼額，則要視乎住戶同住的家人數目、及入住項目的地區，以二人家庭為例，如入住市區及擴展市區的簡約公屋，津貼額為2,900元；如入住新界的簡約公屋，津貼額則為5850元。



房屋局局長何永賢今日（3日）帶領約70位有意了解和申請「簡約公屋」的市民參觀元朗攸壆路項目樣板單位，並向他們分享房屋局推出簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃。（政府新聞處）

房屋局今日推出簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃，為有需要住戶提供津貼，減輕他們於搬遷和適應新居住環境和社區時的開支壓力，相關津貼用途不限，住戶可靈活運用、應付各自需要。

計劃對象為成功申請、並入住首八個落成的簡約公屋項目的住戶，即位於元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門青福里第3A區、啟德世運道、柴灣常安街、觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學、上水東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）、及九龍灣前聖若瑟英文中學的項目住戶。

計劃下的津貼金額會視乎簡約公屋住戶同住的家人數目、以及入住項目的地區，以二人家庭為例，如入住市區及擴展市區的項目、即位於包括牛頭角彩興路丶屯門青福里第3A區丶啟德世運道丶柴灣常安街丶觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學、及九龍灣前聖若瑟英文中學的簡約公屋，津貼額為2,900元。

如該二人家庭入住的項目位處新界、即位於元朗攸壆路及上水東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）的簡約公屋，津貼額則為5850元。

計劃下的津貼金額如下：



計劃下的津貼金額會視乎簡約公屋住戶同住的家人數目、以及入住項目的地區。

當局指，已提交簡約公屋申請而又有需要的住戶，可於接受編配並通過資格核實後，向項目營運機構提出「試驗計劃」的申請。

值得留意，成功領取津貼的住戶須在該單位居住最少一年，而曾受惠於「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」的人士則不會獲發「簡約公屋」的特別津貼。

值得留意，成功領取津貼的住戶須在該單位居住最少一年，而曾受惠於「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」的人士則不會獲發「簡約公屋」的特別津貼。（房屋局網站）

房屋局局長何永賢指，入住簡約公屋的住戶為較低收入最有迫切住屋需要的基層人士，未必有足夠能力應付搬遷的相關開支，房屋局成功向扶貧委員會申請由關愛基金撥款8,988萬元，推出計劃，預計受惠住戶數目可達2.1萬戶。

她又指，首兩個位於元朗攸壆路和牛頭角彩興路的項目，預計於2025年第一季起陸續入伙，呼籲有意入住簡約公屋、而仍未交表的合資格市民，盡快遞交申請。