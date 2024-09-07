骨髓捐贈｜受髓者與捐髓者首會面　淋巴瘤婦感恩：全靠她我才康復

香港紅十字會輸血服務中心轄下「香港骨髓捐贈者資料庫」今日（7日）舉行「骨髓捐贈者嘉許禮2024」，嘉許38名熱心的捐髓者無私奉獻。有受髓者與捐髓者獲安排首次會面，曾患淋巴瘤鄭女士於2018年接受陳小姐的骨髓捐贈，她感謝對方：「全靠她的骨髓，我才得以康復！」



截至今年6月，有逾17.7萬人登記成為志願骨髓捐贈者，成功為1,179位本地及132位海外的病人尋獲合適的造血幹細胞作移植治療。衞生署署長林文健呼籲市民登記捐贈骨髓，讓更多有需要的病人獲得痊癒機會。



香港紅十字會輸血服務中心轄下「香港骨髓捐贈者資料庫」今日（7日）舉行「骨髓捐贈者嘉許禮2024」，嘉許38名熱心的捐髓者無私奉獻。（醫管局提供）

全球首個華人無血緣骨髓捐贈者資料庫於1991年在香港成立，截至今年6月，本港已有逾17.7萬人登記成為志願骨髓捐贈者，成功為1,179位本地及132位海外的病人尋獲合適的造血幹細胞作移植治療。

38骨髓捐贈者獲嘉許

香港紅十字會輸血服務中心轄下「香港骨髓捐贈者資料庫」今日舉行「骨髓捐贈者嘉許禮2024」，嘉許38名熱心的捐髓者無私奉獻。在大會安排下，受髓者鄭女士第一次與捐髓者陳小姐見面，鄭女士感謝對方：「全靠她的骨髓，我才得以康復！」

受髓者鄭女士於2016年罹患淋巴瘤，病情反覆，其後於翌年透過中心資料庫尋找無血緣骨髓捐贈者，並在2018年3月接受陳小姐的骨髓捐贈。陳小姐則是一名恆常捐血者，並於大學時期登記成為骨髓捐贈者，得知其骨髓與病人配對吻合時，她馬上答應給予援手，成功拯救了鄭女士的生命。

曾患淋巴瘤鄭女士（右）於2018年接受陳小姐（左）的骨髓捐贈，她感謝對方稱：「全靠她的骨髓，我才得以康復！」（醫管局提供）

衞生署署長籲市民登記捐贈骨髓

嘉許禮由衞生署署長林文健醫生、中心管治委員會暨香港骨髓捐贈者資料庫管治小組主席陳子政、香港骨髓捐贈基金主席趙曾學韞教授及醫院管理局行政總裁高拔陞醫生主禮。

林文健致辭時稱，代表病人向捐髓者致以最真誠的謝意，指「捐髓者願意向病人伸出援手，賦予他們重生的盼望，彰顯了無私奉獻的精神。」他亦呼籲市民登記捐贈骨髓，讓更多有需要的病人獲得痊癒的機會。

曾患淋巴瘤鄭女士（右）於2018年接受陳小姐（左）的骨髓捐贈，她感謝對方稱：「全靠她的骨髓，我才得以康復！」（醫管局提供）

完全吻合的無血緣捐髓者只有五千至一萬分之一機會

骨髓移植必須要捐髓者和受髓者雙方的白血球組織型高度或完全吻合方可進行。中心行政及醫務總監李卓廣醫生表示，「一般情況下，找到一位完全吻合的無血緣捐髓者只有五千至一萬分之一機會。若是罕見的白血球組織型，機率更少於十萬分之一」，而中心為有需要接受骨髓移植的血科病人，尋找適合的無血緣骨髓捐贈者。他亦希望更多年青人登記成為骨髓捐贈者，增加病人找到吻合捐髓者的機會。

凡年齡介乎18至50歲及身體健康的人士，均可前往任何一間捐血站登記成為骨髓捐贈者。市民只需填妥登記表格，通過健康查詢及接受抽血作血液化驗。有關捐贈骨髓的資料，市民可致電2710 1206或瀏覽中心網頁。