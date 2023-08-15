57歲母歷喪子痛　曾戰勝乳癌卻再患急性白血病　夫求捐骨髓助重生

本港癌症的新增個案約為3.4萬宗，平均每日有94人確診癌症。命運總愛向人開玩笑，57歲的Cat，兒子早年已因癌症離世，自己亦曾確診乳癌，戰勝後卻又患上血癌，惟上月病情已惡化為急性白血病，需要盡早換骨髓續命。面對一個接一個難關，Cat未有放棄，其丈夫亦寄望公眾熱心捐助，呼籲善心人登記成為骨髓捐贈者，讓太太有重生的機會：「讓我們為我們內心最愛的人奮鬥，為每一個需要幫助的人奮鬥。」



廿年前，Cat的兒子只有6歲，但不幸罹患癌症而離開人世，為她和的丈夫留下了無法用言語形容的空虛和悲痛。然而，他們生命的挑戰尚未結束。2017年4月，Cat確診乳癌，一邊乳房為第二型人類表皮生長因子受體（HER2），另一邊乳房則為浸潤性乳癌。

Cat於接下來的5年，以堅毅意志及樂觀態度對抗癌症，身體許可之下，她不時會去行山、跑步、打羽毛球，亦會與其他病友做義工派飯，終於戰勝病魔。

戰勝乳癌卻又患血癌

不過，半年前Cat接受抽血檢查，證患上血癌初期，亦即骨髓瘤，無奈地再一次走上抗癌之路。Cat先後接受過化療、標靶治療等，但受副作用影響，其身體承受著強烈的疼痛，體重只剩約80磅，病情卻未能控制，上月更惡化為急性白血病，必須盡早換骨髓方能保命。

Cat的5位兄弟姊妹及其他親人，骨髓都不吻合捐贈，丈夫眼見她經歷化療的痛苦心如刀割，呼籲善心人能登記成為骨髓捐贈者，讓太太有續命的希望：「讓我們為我們內心最愛的人奮鬥，為每一個需要幫助的人奮鬥。讓我們用愛和希望攜手共進，尋找戰勝這殘酷疾病的答案。」