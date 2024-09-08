女學生網上聲稱遭男教師性侵　教育局：涉事學校已交報告正跟進

將軍澳區一間中學被指有男教師涉嫌性侵女學生。教育局今日（8日）表示，涉事學校已通報當局並提交報告。教育局正跟進有關事件，若發現有教師違反專業操守的情況，定會嚴正追究。



教育局。

近日社交平台Threads流傳一段帖文，有一名女學生聲稱，在2022年12月，當年仍然16歲，在參與學校的升中資訊會後，與30多歲的男教師聊天，她其後登上男教師私家車離開學校，一同午膳。

到男教師家中睡覺 稱被人摸私處及親吻

女學生在帖文指，曾提出到男教師家中休息，男教師一度拒絕後答允，她稱在男教師的床上獨自睡覺期間，有人摸其私處及親吻她。女學生在帖文提到，「件事其實已經過左1年半，但我仲係放唔低，好記得當時警方同我講告唔入呢位老師嗰陣，我個心即刻好沉重，就好似有塊大石壓住我」。

教育局：若發現有教師違操守會嚴正追究

教育局回覆查詢表示，有關學校已通報教育局並提交報告。教育局正跟進有關事件，若發現有教師違反專業操守的情況，定會嚴正追究。

教育局強調，十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。如涉及涉嫌違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。

當局又指，即使涉事教師最終可能因為種種理由沒有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為是不能接受，教育局亦會就其教師註冊採取適當的行動。就嚴重的個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。